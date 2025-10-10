Harry Potter: le foto dal set della serie HBO svelano una Hogwarts diversa da quella che conosciamo

La Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, o almeno alcune delle sue parti, sono state svelate grazie a nuove foto che ritraggono i set in costruzione nell'Hertfordshire, in Inghilterra, rivelando nuovi importanti dettagli e mostrando alcune sostanziali differenze rispetto ai film.

Oltre a varie parti del parco del castello, riconosciamo la serra di Erbologia di Pomona Sprite, un giardino che conduce al campo da Quidditch e un edificio che assomiglia moltissimo alla capanna di Hagrid che, a prima vista, sembrerebbe molto diversa dall'edificio tondeggiante in pietra presente nei film. La struttura in costruzione presenta un tetto a spiovente grigio e un ampio corpo centrale in legno, ma questo look provvisorio potrebbe mutare sul piccolo schermo grazie all'intervento della CG. Diversa anche la serra di Erbologia, che dalle foto appare non solo più grande, ma anche con un look molto meno "gotico".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Le novità sul cast della serie reboot

Tra le rivelazioni sul cast apprendiamo, inoltre, l'arrivo di due nuovi membri: l'attore francese Lambert Wilson interpreterà Nicolas Flamel, mago e alchimista francese inventore della Pietra Filosofale, mentre la svizzera Marthe Keller vestirà i panni della moglie, anche lei dotata di poteri magici, Perenelle Flamel.

A interpretare Hagrid sarà la popolare star comica inglese Nick Frost. Parlando della sfida recitativa ad accostarsi a un personaggio così popolare, Frost ha detto a Comicbookmovie.com: "Sebbene sia pienamente consapevole di ciò che mi ha preceduto in termini di straordinaria interpretazione di Robbie Coltrane, non proverò mai a essere lui. Cercherò di fare qualcosa, non 'diverso'. Credo che si debba essere rispettosi dell'argomento, ma in questo c'è spazio per i dettagli".

Per quanto riguarda la scelta di adattare un romanzo a stagione, a cominciare da La pietra filosofale, l'attore ha aggiunto: "Penso che la bellezza di poter adattare un libro a stagione significhi poter esplorare molto di più la storia, e non vedo l'ora. Voglio che sia divertente, sfacciato, pauroso, protettivo e infantile. È quello che ho intenzione di fare."

La serie su Harry Potter arriverà su HBO nel 2027.