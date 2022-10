Harry Potter 20° Anniversario: Return to Hogwarts, la reunion dei protagonisti è finalmente disponibile in DVD

L'attesissima reunion con i protagonisti di Harry Potter arriva finalmente in DVD, a partire dal 13 ottobre, per celebrare il magico mondo creato da J.K. Rowling.

Harry Potter 20° Anniversario: Return to Hogwarts, l'attesissima reunion che vede come protagoniste le star del magico franchise cinematografico, arriva finalmente in DVD, a partire dal 13 ottobre per Warner Bros. Home Entertainment.

Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, Emma Watson, Tom Felton, Matthew Lewins in in una scena del film

Al fine di celebrare il magico mondo creato dall'autrice J.K. Rowling, Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson e Tom Felton, insieme al regista Chris Columbus e altri amatissimi membri del cast degli otto film di Harry Potter hanno fatto ritorno a Hogwarts per festeggiare l'anniversario del primo film della saga, Harry Potter e la Pietra Filosofale, uscito nelle sale 20 anni fa.

All'interno dell'imperdibile DVD di Harry Potter 20° Anniversario: Return to Hogwarts numerosi retroscena e dietro le quinte oltre a tantissime interviste esclusive e chiacchierate con gli attori: un magico viaggio attraverso i luoghi e i momenti più emozionanti di una delle saghe cinematografiche più amate di tutti i tempi.

Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, Bonnie Wright, James e Oliver Phelps e Mark Williams in una scena del film

Presentato in Italia lo scorso 1 gennaio in contemporanea con gli Stati Uniti, l'attesissimo evento ha raggiunto ascolti elevatissimi sia in diretta che on demand, a dimostrazione del fatto che i fan sono ancora fedeli e innamorati della leggendaria saga cinematografica.