Harry Houdini, Ben Affleck nel cast del nuovo film Disney

Il premio Oscar Ben Affleck farà parte del cast del film di Dan Trachtenberg, Harry Houdini, nuovo progetto Disney dedicato al celebre mago in sviluppo da tanti anni, ma non si sa ancora quale sarà il ruolo affidato all'attore.

Tornare a vincere: Ben Affleck in una sequenza

Sono almeno 4 anni che Harry Houdini è stato annunciato ma finalmente sembra che la produzione possa partire e Ben Affleck è appena stato reclutato per far parte del cast. La notizia arriva da SlashFilm, che ha annunciato il coinvolgimento di Ben Affleck, che però al momento non viene considerato per il ruolo da protagonista.

A quanto pare, l'attore potrebbe interpretare un ruolo secondario, una sorta di agente del mago. È risaputo, infatti, che il manager di Houdini ha svolto un ruolo importante nel portarlo in tournée in Europa e anche il suo agente britannico, Harry Day, ha avuto un ruolo decisivo nel trasformare l'illusionista in una star ben pagata. Può darsi, quindi, che Ben Affleck possa interpretare uno di questi due personaggi, ma ancora non si hanno certezze.

Basato sul libro di William Kalush e Larry Sloman The Secret Life of Houdini: The Making of America's First Superhero, il progetto di Dan Trachtenberg è in sviluppo da anni con una sceneggiatura scritta da Noah Oppenheim (Jackie). In questa biografia rivoluzionaria, il famoso esperto di magia William Kalush e lo scrittore di bestseller Larry Sloman hanno unito le forze per trovare l'uomo dietro il mito. Attingendo a milioni di pagine di ricerca, descrivono in vividi dettagli le passioni che hanno spinto Houdini a compiere imprese sempre più pericolose, la sua vita segreta come spia e il complotto per sovvertire la sua eredità.