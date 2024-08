Harrison Ford vuole gli Avengers in Captain America: Brave New World

Una delle novità più attese del Marvel Cinematic Universe (MCU) è senza dubbio Captain America: Brave New World. Durante il Disney Entertainment Showcase al D23, è stata mostrata una clip in cui il presidente Thaddeus "Thunderbolt" Ross, interpretato da Harrison Ford, si confronta con Sam Wilson (Anthony Mackie), il nuovo Captain America. La scena rivela che Ross, ora Presidente degli Stati Uniti, ha un piano ambizioso: ricostruire gli Avengers.

Captain America: Brave New World e gli Avengers per Harrison Ford

Nella clip mostrata, Sam Wilson ricorda a Ross che è stato proprio lui, con l'introduzione degli Accordi di Sokovia, a spaccare il gruppo di supereroi. Tuttavia Ross, interpretato da Harrison Ford, ribatte sottolineando l'importanza di unire nuovamente gli Avengers, specialmente in un mondo post-Blip, dove metà della popolazione è stata riportata in vita grazie al sacrificio di Tony Stark/Iron Man. Questa scena non solo anticipa il conflitto emotivo e politico che Sam dovrà affrontare, ma mette anche in luce il nuovo ruolo di Ross come leader globale.

La clip ha anche offerto ai fan uno sguardo inedito al Red Hulk, la trasformazione di Ross, che promette di essere una delle principali attrazioni del film. Harrison Ford, parlando del suo ruolo, ha dichiarato che la trasformazione in Red Hulk è stata sia divertente che impegnativa, aggiungendo che non vedeva l'ora di far parte dell'MCU, pur con un tono scherzoso che sottolinea quanto possa essere "idiota" accettare certi ruoli solo per soldi.

Oltre alla dinamica tra Ross e Sam Wilson, Captain America: Brave New World si preannuncia come un film ricco di azione e colpi di scena. Sam si ritrova coinvolto in un complotto internazionale, dove dovrà affrontare una minaccia globale orchestrata da una mente oscura. Il cast del film include attori del calibro di Giancarlo Esposito, Liv Tyler, e Tim Blake Nelson, aggiungendo ulteriore profondità e aspettative a un progetto che già promette di ridefinire la prossima fase dell'MCU.

1923, Harrison Ford su Helen Mirren: "A 77 anni è ancora sexy"

Diretto da Julius Onah e prodotto da Kevin Feige, il film uscirà nelle sale il 14 febbraio 2025, ed è già uno dei film più attesi del nuovo anno.