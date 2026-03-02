Harrison Ford riceve il premio alla carriera al SAG 2026: "Sono solo a metà percorso"

Harrison Ford ha accettato il premio agli Screen Actors Guild Award come fosse una tappa intermedia, trasformando un riconoscimento definitivo in una dichiarazione d'intenti sul futuro.

Premiato con il Lifetime Achievement Award agli Actor Awards 2026, Harrison Ford sorprende tutti dichiarandosi solo "a metà" della sua carriera. Tra ironia, gratitudine e nuovi ruoli di peso, l'attore ribadisce di sentirsi ancora pienamente in gioco.

Un premio "prematuro" per Harrison Ford

Sul palco degli Actor Awards 2026, Harrison Ford ha ricevuto il Lifetime Achievement Award come si riceve una pacca sulla spalla: con gratitudine, certo, ma anche con una sana dose di ironia. Dopo l'introduzione firmata da Woody Harrelson, che ha ricordato il loro primo incontro casuale in un ristorante di sushi a San Vicente - "l'ho seguito dentro, ci siamo seduti insieme e ne è uscita una conversazione incredibile" - Ford ha preso il microfono e ha subito spostato l'asse del discorso.

Un ritratto di Harrison Ford

"È un po' strano, non trovate? Sono ancora un attore che lavora", ha detto, definendo il premio quasi anticipato. Poi la frase che ha fatto sorridere la sala: "Mi sento solo a metà del mio percorso".

Nel suo intervento ha ringraziato i colleghi, la moglie Calista Flockhart e la famiglia, definendosi "un uomo fortunato". Ha ricordato anche di non essere stato un successo immediato, sottolineando quanto siano stati fondamentali i registi che hanno creduto in lui agli inizi. I nomi citati non sono casuali: George Lucas e Steven Spielberg, due architetti dell'immaginario pop che hanno incrociato il suo talento nel momento giusto, trasformandolo in uno dei volti più riconoscibili del cinema mondiale. Il divo è stato onorato insieme a Michael B. Jordan e agli altri vincitori dei SAG Awards 2026.

Sei decenni di cinema e un presente ancora in movimento

Guardare alla carriera di Harrison Ford significa attraversare oltre sessant'anni di cinema, passando da franchise che hanno definito intere generazioni a ruoli più misurati ma altrettanto incisivi. Da Star Wars a Indiana Jones, fino a interpretazioni celebrate come Witness e The Fugitive, Ford ha costruito un percorso che non si è mai limitato all'eroe d'azione, pur diventandone uno dei simboli assoluti.

Harrison Ford sul set

Eppure, il premio arriva in un momento tutt'altro che scontato. Negli ultimi anni, Ford ha vissuto una vera e propria rinascita professionale. La serie Shrinking gli ha regalato le prime nomination agli Actor Awards, la sua prima candidatura agli Emmy e una nomination ai Golden Globe che mancava da oltre trent'anni. Un riconoscimento tardivo, forse, ma emblematico di un attore che ha continuato a reinventarsi senza inseguire l'hype.

Parallelamente, Ford ha fatto il suo ingresso nel mondo Marvel nei panni di Thaddeus Ross in Captain America: Brave New World, dimostrando di sapersi muovere con disinvoltura anche dentro nuovi universi narrativi. E, come se non bastasse, è tornato a indossare fedora e frusta in Indiana Jones e il quadrante del destino, chiudendo - questa sì - una saga storica, ma senza dare l'impressione di voler chiudere bottega.

Il premio alla carriera non segna un epilogo, ma una linea di metà campo. Per Harrison Ford, il cinema non è un capitolo concluso, bensì una strada ancora percorribile. E se davvero questo è solo il "mezzo tempo", viene spontaneo chiedersi cosa abbia in serbo per il secondo.