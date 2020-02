Harrison Ford insulta Donald Trump: "figlio di...."

Harrison Ford non ha usato mezzi termini per esprimere la sua opinione sul presidente Donald Trump al Jimmy Kimmel Live!

Lunedì sera Harrison Ford ha insultato Donald Trump in tv. L'attore ha partecipato come ospite al Jimmy Kimmel Live! su ABC per parlare del suo nuovo film, Il richiamo della foresta. Durante la chiacchierata con Jimmy Kimmel il discorso è virato sul presidente degli Stati Uniti. Il presentatore ha scherzato sul titolo del film, mostrando a Ford un finto poster composto da recensioni false di Trump invece dei commenti della critica, giocando sulla questione della 'chiamata perfetta' con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che ha scatenato l'inchiesta sull'impeachment.

Donald Trump nell'atto di imbracciare un fucile

Divertito dalla situazione, Harrison Ford ha riso ed esclamato:"Questa è la prima cosa che quel figlio di... ha mai fatto per me". Di certo non si tratta della prima volta in cui Harrison Ford si esprime su Trump. Circa un anno fa, sottolineando l'importanza di riconoscere il cambiamento climatico nel corso di un discorso tenuto al World Government Summit a Dubai, Ford disse:"In tutto il mondo elementi di leadership - anche nel mio Paese - pur di preservare il loro stato e lo status quo, negano o denigrano la scienza. Sono dalla parte sbagliata della storia"_.

Il richiamo della foresta è il nuovo adattamento cinematografico diretto da Chris Sanders, del romanzo breve di Jack London, pubblicato la prima volta nel 1904.