Harley Quinn: il trailer della serie animata, doppiata da Kaley Cuoco

Harley Quinn è tornata, nel primo trailer della serie animata, che esordirà in autunno sul nuovo servizio streaming DC Universe. Al San Diego Comic-Con 2019, a quasi 30 anni dal suo debutto nella serie animata di Batman, Harley Quinn, dopo la rottura con l'ormai ex "socio", il Joker, è tornata nel mondo dell'animazione nel tentativo di farcela da sola nel sottobosco criminale di Gotham City. Ad aiutarla nell'impresa non solo i personaggi che via via incontrerà nello show targato DC, ma soprattutto la sua doppiatrice d'eccezione: a dar voce a tutte le imprecazioni e i piani dissennati di Harley Quinn ci sarà infatti la star di The Big Bang Theory Kaley Cuoco!

E non sarà questo il suo unico ruolo: Kaley Cuoco è anche produttrice esecutiva della serie d'animazione per adulti, insieme a Dean Lorey, Justin Halpern e Patrick Schumacker. Nel cast di voci, invece, sarà affiancata da Lake Bell (Poison Ivy), Rahul Kohli (Scarecrow), Sanaa Lathan (Catwoman), Diedrich Bader (Batman), Tony Hale (Doctor Psycho) e Chris Meloni (il Commissario Gordon). Annunciata anche la presenza di Ron Funches, Jason Alexander, Wanda Sykes, Giancarlo Esposito, Natalie Morales e Jim Rash ma i loro ruoli restano al momento sconosciuti. Il personaggio di Joker invece, che nella serie animata di Batman fu di Mark Hamill, sarà doppiato da Alan Tudyk.

Al momento non abbiamo notizie sulla distribuzione italiana di Harley Quinn, come di tutti i prodotti della piattaforma DC Universe.