Harley Quinn e Angela Merkel: il confronto tra Margot Robbie e la cancelliera tedesca diventa virale

Una divertente foto scattata ad Angela Markel ha dato vita ad alcuni esilaranti paragoni con Harley Quinn e Mamma, ho perso l'aereo, oltre a innumerevoli meme che stanno invadendo i social.

Ad alimentare l'attenzione nei confronti del simpatico e inaspettato scatto diventato virale è stato anche James Gunn che su Instagram ha pubblicato un simpatico commento.

Angela Merkel, pochi giorni fa, era impegnata in alcune attività per sostenere la campagna elettorale del suo partito in vista delle elezioni in corso in Germania e, durante la visita alla città di Marlow, ha compiuto una visita a un parco di uccelli. Mentre posava per alcune foto la cancelliera è stata però sorpresa dai colorati pappagallini australiani che stava nutrendo. La sua espressione, immortalata dal fotografo Georg Wendt dell'agenzia DPA, è apparsa immediatamente memorabile.

In poche ore online lo scatto è infatti stato condiviso migliaia di volte, ispirando anche paragoni e meme.

James Gunn ha entusiasmato i suoi follower accostando la foto di Margot Robbie nel ruolo di Harley Quinn a quella di Angela Merkel, scrivendo "Alle volte fare cosplay porta a delle complicazioni, ma ha provato e quella è la parte più importante".

Il confronto era già stato compiuto più volte online e sicuramente il regista non ha potuto fare a meno di notare la strana somiglianza tra le due scene.

Online però c'è anche chi ha paragonato la cancelliera a uno dei personaggi più conosciuti di Mamma, ho riperso l'aereo - Mi sono smarrito a New York.

Le persone hanno poi citato Gli uccelli di Alfred Hitchcock e si sono scatenate creando meme di vario tipo.