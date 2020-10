Happiest Season: la commedia con Kristen Stewart distribuita in streaming

La commedia romantica Happiest Season, con star Kristen Stewart, non uscirà nelle sale americane ma direttamente in streaming su Hulu.

Happiest Season, la commedia romantica con star Kristen Stewart, non arriverà nelle sale americane, ma verrà distribuita direttamente in streaming negli Stati Uniti.

Sony Pictures aveva previsto un debutto sul grande schermo per il 25 novembre, tuttavia ha modificato i suoi progetti stringendo un accordo con Hulu. Per ora, invece, a livello internazionale, non è stato ancora deciso se si seguirà una distribuzione tradizionale o se si punterà anche in questo caso allo streaming.

Happiest Season è stato diretto da Clea DuVall, autrice anche della sceneggiatura in collaborazione con Mary Holland.

Kristen Stewart interpreta la parte di Abby, una giovane che ha intenzione di chiedere alla sua fidanzata Harper (Davis) di sposarla durante la tradizionale cena di Natale della sua famiglia, fino al momento in cui si rende conto che non ha detto di essere gay.

Nel cast ci sono anche Alison Brie, Aubrey Plaza, Daniel Levy, Mary Holland, Burl Moseley, Victor Garber e Mary Steenburgen.

Nicole Brown di Sony Pictures ha dichiarato: "In questa stagione delle feste, più di ogni altra volta, potremmo tutti avere bisogno di un po' di felicità. Era essenziale per Sony Pictures e per i filmmaker che questa meravigliosa e fresca commedia romantica con tema natalizio uscisse mentre le luci sono appese sugli alberi. Siamo eccitati che Hulu sia pronta a permetterlo negli Stati Uniti e grati che amino il film quanto lo amiamo noi".