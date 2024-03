Kristen Stewart: 'Happiest Season? Un incubo! Troppe indicazioni dai produttori sul mio aspetto'

La star di Twilight ha criticato la produzione del film di Clea DuVall per la puntigliosità sul mio look.

Intervistata dal magazine Them sul suo ultimo film, Love Lies Bleeding, Kristen Stewart ha parlato della rom-com del 2020 Non ti presento i miei (Happiest Season), distribuito negli Stati Uniti direttamente in streaming su Hulu, e diretto da Clea DuVall.

La splendida Kristen Stewart, protagonista del film Twilight

Stewart ha puntato il dito contro i produttori del film:"L'identità è stata estirpata dai miei obiettivi in quel film. Ricevevo così tante indicazioni da parte dei produttori riguardo i miei capelli e i miei vestiti. Pensavo 'Hai letto lo script, mi hai assunto, cosa stiamo facendo qui?'. Era davvero fastidioso".

La reazione

Kristen Stewart si è soffermata sull'argomento:"Immagino ci siano modi in cui sia necessario mascherare le cose per farle digerire facilmente a tutti e sono d'accordo su questo. E onestamente, applausi a Clea [DuVall] perché io non ho la pazienza di fare questo". Dinamiche non necessarie nel suo ultimo film, Love Lies Bleeding.

In Non ti presento i miei (Happiest Season), Kristen Stewart ha recitato al fianco di Mackenzie Davis nel ruolo di una ragazza lesbica il cui rapporto con la fidanzata viene messo alla prova quando visitano la sua famiglia per Natale. Abby (Stewart) scopre che Harper (Davis) non ha mai fatto coming out con la famiglia, quindi la coppia è costretta a comportarsi come una coppia amica eterosessuale durante il periodo natalizio.