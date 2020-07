Hannibal "è il diavolo, e il diavolo è pansessuale" svela Bryan Fuller

Non sappiamo ancora se Hannibal tornerà per una quarta stagione, ma le idee per portare avanti la serie ideata da Bryan Fuller ci sarebbero, e alcune riguardano anche la sessualità del suo protagonista.

Durante la reunion dello show organizzata da Nerdist, Fuller ha parlato di ciò che avremmo potuto vedere in un'ipotetica quarta stagione della serie - cancellata invece dopo la terza - e come riporta IndieWire, la discussione è presto virata sulla dinamica tra i personaggi di Will Graham (Hugh Dancy) e lo stesso Hannibal Lecter (Mads Mikkelsen). Dei nuovi episodi avrebbero infatti esplorato ulteriormente il tutto e, aggiunge Fuller, la sessualità di Hannibal in generale.

"Dal nostro primo incontro con Mads, lui è stato in grado di ridefinire il personaggio per me, perché è il diavolo. È questa cosa che al contempo si dimostra essere terrena e ultraterrena. Perciò, per me il diavolo è pansessuale" spiega.

Hannibal: l'attore Mads Mikkelsen in una foto tratta da Dolce

"Credo che Will Graham sia un personaggio eterosessuale, ma la sessualità è fluida, e penso che ci sarebbe bisogno di una conversazione per chiarire determinati aspetti, come l'espressione più autentica della loro relazione in questo momento" prosegue, mettendo però in chiaro che "A causa di ciò che accadrebbe in una quarta stagione - ovvero le manipolazioni che Hannibal perpetrerebbe sulla mente di Will - non penso che Hannibal vorrebbe avere rapporti sessuali con Will se questi non fosse al 100% in sé, e Will non sarebbe al 100% a quel punto".

Se avremo mai modo di vedere una quarta stagione di Hannibal, però, è ancora un mistero, anche se Fuller non è affatto pessimista. Non ci resta dunque che aspettare e... sperare.