Hannibal, Bryan Fuller vuole la quarta stagione!

Bryan Fuller vuole fare una quarta stagione di Hannibal e spera che le più importanti piattaforme streaming possano aiutarlo a realizzarla. Nonostante, infatti, siano passati ormai po' di anni, lo showrunner non ha nessuna intenzione di mollare la presa, anzi.

E ha rivelato pure che tutte le persone coinvolte nello show, dal protagonista Mads Mikkelsen,a Hugh Dancy sino a Gillian Anderson sono assolutamente pronte a riprendere i loro personaggi qualora questo desiderio di Fuller andasse in porto.

La dichiarazione di Bryan Fuller in merito a una nuova stagione di Hannibal arriva tramite una risposta data su Twitter ad un fan: "Nessuno ha ancora rinunciato alla quarta stagione. - Così si legge - Ho chiarito molte volte che è mia intenzione farla, che il cast vuole farla e che anche i produttori vogliono farla. Ci serve soltanto una rete o anche un servizio di streaming online che voglia farlo quanto noi. Non credo ci siano tempistiche o una data di scadenza per questa idea. Abbiamo soltanto bisogno di qualcuno che stia dalla nostra parte".

Hannibal: Gillian Anderson è Bedelia du Maurier in una scena di Antipasto

L'impressione è che in questo modo Fuller stia lanciando l'esca, come si dice in gergo, affinché qualcuno abbocchi. In questo caso si tratterebbe di Netflix o Amazon o Hulu. Il fatto stesso che non ci sia una scadenza, sembra implicare che è aperto a ogni genere di negoziazione, senza dover chiudere subito la partita. Tenendo il fatto che gli amanti della serie tratta dai personaggi creati da Thomas Harris siano ancora in attesa, nulla vieta che possano aspettare ancora un po' pur di vedere il loro dottor Lecter in azione. Lo stesso Mads Mikkelsen sembrava piuttosto ottimista in merito tanto che anche lui, a gennaio, aveva ipotizzato che Hannibal 4 fosse solo una "questione di tempo".

Hannibal: Hugh Dancy nell'episodio Amuse-Bouche

Andata in onda tra il 2013 e il 2015 per un totale di 39 episodi, la serie segue le vicende di Will Graham, il più talentuoso profiler del FBI, che per motivi di stress lavorativo viene affiancato da Hannibal Lecter, un illustre psichiatra criminale di cui però ignora i segreti più reconditi. Due menti brillanti messe a cooperare insieme il cui legame si farà via via sempre più oscuro sino ad arrivare sul punto di non ritorno.