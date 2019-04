Hanna: la serie Amazon ottiene il rinnovo per una seconda stagione!

Hanna, la serie di Amazon Prime Video tratta dall'omonimo film del 2011, ha ottenuto il rinnovo per una seconda stagione.

Il progetto ha debuttato sulla piattaforma il 29 marzo e segue quello che accade alla quindicenne Hanna, cresciuta in totale isolamento nelle foreste dell'Europa dell'Est, venendo addestrata a cacciare e combattere dal padre, Erik Heller. Nel momento in cui i due vengono separati, la ragazza dovrà mettere in pratica tutto quello che ha imparato e cercare di non cadere nelle mani di Marissa Wiegler e dei suoi agenti.

Albert Cheng, responsabile delle serie di Amazon Studios, ha dichiarato: "Sapevamo che c'era qualcosa di unico in Hanna e già dall'anteprima andata in onda dopo il Super Bowl, gli utenti di Amazon Prime Video di tutto il mondo sono stati d'accordo. Fin dal debutto avvenuto dieci giorni fa, Hanna ha avuto un'incredibile accoglienza e siamo elettrizzati dai risultati ottenuti sul nostro servizio, dal mondo pieno di azione creato da David Farr per la serie e dal cast stellare, guidato da Esmé Creed-Miles, Mireille Enos e Joel Kinnaman. Siamo entusiasti nel dare ai fan la possibilità di assistere alla continuazione del viaggio di Hanna".

La seconda stagione di Hanna (qui potete leggere la recensione della prima) debutterà nel 2020. La sceneggiatura degli otto episodi già disponibili sulla piattaforma di streaming è stata scritta da David Farr, già autore dello script del lungometraggio con protagonista Saoirse Ronan.

Nel cast della prima stagione c'erano la protagonista Esme Creed-Miles, Mireille Enos nel ruolo dell'agente Marissa, una donna che nasconde un segreto in grado di continuare a tormentarla; e Joel Kinnaman ha interpretato invece Erik, un ex soldato mercenario che ha cresciuto per quindici anni sua figlia in una remota foresta che si trova nel nord della Polonia, isolato dal mondo che conosceva in passato e insegnando alla giovane ogni metodo che conosce per sopravvivere, con l'unico scopo di mantenerla in vita.

