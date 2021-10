Hanna 3: il trailer della serie Amazon con Ray Liotta

Questo fine settimana al Comic Con di New York, Amazon Prime Video ha presentato il teaser trailer di Hanna 3, terza stagione la serie di spionaggio che vedrà Ray Liotta come nuovo membro del cast.

Come precedentemente annunciato, Ray Liotta si è unito al cast di Hanna per la terza stagione nei panni di Gordon Evans, un rispettato ex militare e agente dei servizi segreti che esercita un incredibile potere interno. Il personaggio è descritto come un visionario con un rigido codice morale e un patriota che farà di tutto per proteggere il suo paese.

Sviluppata da David Farr, la serie racconta di un'adolescente addestrata da bambina per essere un'assassina. Hanna si libera dal condizionamento affrontando la verità sulle sue origini e, nella nuova stagione, si infiltra per liberare altre ragazze che passano attraverso lo stesso esperimento.

Al panel su Hanna che si è tenuto al Comic Con, il produttore esecutivo della serie Tom Coan ha parlato di questa nuova stagione: "Il viaggio sarà più grande e migliore di prima... tutto vive a un volume molto più alto quest'anno e sarà emozionante per il pubblico vedere il prossimo capitolo della storia. Avevamo in mente due cose precise per questa stagione: essere più sofisticato e dinamico, e questo era il fulcro su cui tutto è stato costruito... abbiamo operato secondo il principio di cercare di renderlo il più eccitante possibile"

La serie è basata sull'omonimo film del 2011 di Joe Wright. Il 24 novembre 2021 verranno presentati in anteprima i sei episodi della terza stagione di Hanna, in più di 240 paesi in tutto il mondo.

Il cast dello show è composto da Esme Creed-Miles, Mireille Enos, Noah Taylor, Yasmin Monet Prince, Áine Rose Daly, Dermot Mulroney, Joel Kinnaman