Amazon Prime Video: ecco le novità in catalogo ad Aprile!

Amazon annuncia il suo aprile 2019 su PrimeVideo, tra cui le nuove stagioni di Future Man, The Tick e il rinnovo di American Gods per la terza stagione!

Amazon ha presentato il catalogo di aprile 2019 disponibile per tutti i clienti Prime Video. Questo mese tra le novità arriva la prima stagione di Hanna, la seconda stagione di The Tick, la quarta stagione di Fear the walking dead e l'annuncio di tante novità. Diamo anche un'occhiata più da vicino alle news, ai film e alle serie tv fornite dal servizio di video on demand.

Future Man

Amazon Prime Video avrà l'esclusiva in Italia di Future Man. La prima stagione debutterà con 13 episodi in esclusiva per i clienti Prime Video il 24 Aprile 2019.

Future Man narra la storia di Josh Futterman (Josh Hutcherson), un gamer di fama mondiale che vive ancora a casa con i suoi genitori e ha un lavoro, senza prospettive, come addetto alle pulizie in un centro di ricerca per malattie sessuali. La sua incapacità nelle relazioni sociali, la sua bassa autostima e spiccata incapacità nell'approcciarsi alle donne è direttamente proporzionale alla sua bravura in The Biotic Wars, un videogame distopico in cui il suo avatar, Future Man, è in cima alla classifica di tutto il mondo. Quando diventa la prima e unica persona a superare l'ultimo livello riceve una visita dai personaggi "immaginari" del gioco, Tiger (Eliza Coupe) e Wolf (Derek Wilson), che gli danno prova di essere in realtà dei guerrieri reali provenienti dal futuro con il compito di reclutarlo per salvare l'umanità dalla mortale invasione di una super-razza.

The Tick

The Tick: una scena della prima stagione

Nella seconda stagione, Tick e Arthur, dopo aver liberato the City dalla minaccia di The Terror, devono difenderla da nuovi cattivi e vecchi nemici. Potranno imbarcarsi per queste nuove sfide, però, solo se riusciranno a convincere l'AEGIS, l'agenzia governativa incaricata delle regolamentazioni sui supereroi, che si meritano questo compito. Ma ora che the City è abbastanza sicura per essere protetta, Tick e Arthur si accorgono che hanno dei concorrenti...

La serie è composta da 10 episodi ed è creata da Ben Edlund. Il cast include Peter Serafinowicz (The Tick), Griffin Newman (Arthur Everest), Valorie Curry (Dot Everest), Brendan Hines (Superian), Yara Martinez (Ms. Lint), e Scott Speiser (Overkill). Nella seconda stagione arriveranno nuovi personaggi tra cui Hobbes (John Hodgman), Ty Rathbone (Marc Kudisch), Sage (Cle Bennett), Bronze Star (Adam Henry Garcia), Edgelord (Julian Cihi), Flexon (Steven Ogg) e Dangerboat (Doppiato da Alan Tudyk).

La seconda stagione di The Tick sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 5 Aprile 2019 in versione originale, doppiata e sottotitolata

Cloak & Dagger

Marvel's Cloak and Dagger è la storia di Tandy Bowen (Olivia Holt,Ultimate Spider-Man) e Tyrone Johnson (Aubrey Joseph,The Night Of), due adolescenti che si rendono conto di avere alcuni superpoteri misteriosamente connessi tra loro. Tandy può creare lame di luce e Tyrone ha l'abilità di aprire varchi all'interno della dimensione oscura. Presto comprendono che i loro superpoteri funzionano meglio quando uniscono le forze. Al fianco di Holt e Joseph, Marvel's Cloak & Dagger vede nel cast anche Emma Lahana (Hellcats), Jaime Zavallos (House M.D.), Andrea Roth( Rescue Me), Gloria Reuben (ER), Miles Mussenden (Bloodline), Carl Lundstedt (Grey's Anatomy), e J.D. Evermore (True Detective). La serie è coprodotta da Marvel Television e ABC Signature Studios.

La serie è composta da 10 episodi della durata di un'ora. La seconda stagione di Marvel's Cloak & Dagger sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 5 Aprile 2019 con un episodio a settimana in versione originale, doppiata e sottotitolata

Diablo Guardian

La serie Prime Original messicana narra le vicende di Violetta, una giovane donna, che, annoiata della sua vita in Messico, scappa in America con una borsa piena di soldi. Durante la sua permanenza a New York, incontra Pig, scrittore ossessionato e sempre alla ricerca di storie particolari da raccontare. Pig diventerà il Diablo Guardian di Violetta che attraverserà ogni confine, ignorerà le conseguenze e svenderà il suo corpo, finché non si ritroverà intrappolata.

La seconda stagione di Diablo Guardián sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 12 Aprile 2019 in versione originale e sottotitolata

Bosch

Bosch: il poster della nuova stagione della serie

Bosch è ispirata ai best seller di Michael Connelly. Le puntate, della durata di un'ora, vedono nel cast Titus Welliver (Lost) nel ruolo del Detective della squadra omicidi Harry Bosch, Jamie Hector (The Wire) nei panni di Jerry Edgar, Amy Aquino (Being Human) nel ruolo del tenente Grace Billets, Madison Lintz(The Walking Dead) nei panni di Maddie Bosch e Lance Reddick (The Wire) nel ruolo di vice capo Irvin Irving.

I produttori esecutivi Eric Overmyer e Daniel Pyne collaboreranno come co-showrunner. Bosch è prodotta da Fabrik Entertainment, una compagnia di Red Arrow Studios. La quinta stagione di Bosch sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 19 Aprile 2019 in versione originale, doppiata e sottotitolata

Hanna

Dal 29 Marzo è disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video la nuova serie Prime Original, Hanna. La serie TV narra la storia di Hanna (Esme Creed-Miles), che cresciuta in totale isolamento nelle foreste più remote dell'Europa dell'est, ha trascorso tutta la sua infanzia allenandosi per combattere e difendersi da coloro che danno la caccia a lei e a suo padre, Erik Heller (Joel Kinnaman), un mercenario. Le abilità di sopravvivenza di Hanna sono messe alla prova quando lei e suo padre sono costretti a separarsi poiché l'agente corrotta della CIA, Marissa Wiegler (Mireille Enos), e il suo team li individua. Hanna non ha scelta, deve iniziare un pericoloso viaggio in solitaria attraverso l'Europa nel tentativo di ricongiungersi con suo padre e allo stesso tempo di sfuggire e liberarsi dai pericolosi agenti che danno loro la caccia. L'abitudine all'isolamento di Hanna comporta per lei continue sfide emozionali e fisiche mentre deve affrontare la cospirazione che potrebbe portare alla disfatta sua e di suo padre.

Hanna: Esme Creed Miles durante una scena di "allenamento"

Basata sulla pellicola del 2011, la prima stagione di Hanna è stata scritta e prodotta da David Farr (The Night Manager) che ha lavorato anche alla stesura del film. Nel suo ruolo di debutto sul piccolo schermo, l'attrice inglese Esme Creed-Miles interpreta Hanna al fianco di Joel Kinnaman (Altered Carbon, Suicide Squad, Robocop) e Mireille Enos (The Catch, Prime Video's Good Omens), che avevano già recitato insieme nella serie AMC The Killing.

The Upside

Dell (Kevin Hart) è un disoccupato in libertà vigilata e non può vedere suo figlio. Il destino gli offre un'occasione unica: diventare il badante di Philip (Bryan Cranston), un miliardario paralizzato dal collo in giù. Riuscirà questo ex-carcerato chiacchierone a prendersi cura degli altri e convincere la scettica assistente di Philip (Nicole Kidman)? La vita per loro due non sarà più la stessa. The Upside sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 18 Aprile 2019 in versione doppiata e sottotitolata

Saranno inoltre disponibili su Amazon Prime Video:

Legends of Tomorrow - la terza stagione dal 1 Aprile

Fear the Walking Dead - la quarta stagione dal 1 Aprile

Scandal - le prime sei stagioni dall'8 Aprile

Mission: Impossible - Fallout - dal 12 Aprile

Sicario: Day of the Soldado - dal 19 Aprile

Continuerà poi lo streaming della serie Prime Original:

The Grand Tour - un nuovo episodio ogni venerdì fino al 12 Aprile

American Gods - un nuovo episodio ogni lunedì fino al 29 Aprile

Tra le ultime novità:

American Gods è stato rinnovato per una terza stagione ufficiale, dopo il successo del debutto della seconda stagione l'11 marzo. La serie, che è disponibile su Prime Video in più di 200 paesi nel mondo al di fuori degli Stati Uniti, è basata sull'omonimo best seller di Neil Gaiman. Noto per i suoi lavori per Hemlock Grove, The Walking Dead, Dexter e The Shield,Charles "Chic" Eglee si unirà alla 'god squad' come showrunner della terza stagione. In più Amazon Prime Video annuncia un accordo con Paramount Pictures in Italia. Per tutta la durata dell'accordo i film Paramount distribuiti al cinema saranno disponibili su Prime Video prima di ogni altro servizio streaming in Italia. Si parte da Aprile 2019 con Mission Impossible: Fallout (dal 12 Aprile).