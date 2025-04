Hamnet: il film di Chloé Zhao con Paul Mescal e Jessie Buckley ha una data di uscita

Arriverà a dicembre nei cinema americani l'atteso film Hamnet, ispirato al romanzo scritto da Maggie O'Farrell in cui si racconta la creazione di Amleto.

Hamnet, il nuovo film diretto da Chloé Zhao tratto dal romanzo di Maggie O'Farrell, ha ora una data di uscita. L'adattamento per il grande schermo debutterà nelle sale americane il 12 dicembre, probabilmente dopo una presentazione in vari festival, come ad esempio quelli di Venezia e Toronto.

I dettagli del film

Chloe Zhao ha scritto la sceneggiatura di Hamnet insieme a O'Farrell e i protagonisti del lungometraggio sono Jessie Buckley, Paul Mescal, Emily Watson e Joe Alwyn.

Il libro ha venduto oltre 2 milioni di copie ed è stato tradotto in 40 lingue diverse. Al centro della trama c'è la storia d'amore che ha ispirato la creazione di Amleto.

Il team della produzione comprende Liza Marshall, Pippa Harris, Nic Gonda, e i registi Sam Mendes e Steven Spielberg.

Cosa racconterà Hamnet

Nel nuovo film l'attore Paul Mescal avrà il ruolo di William Shakespeare, mentre Jessie Buckley sarà la moglie dell'artista, Agnes.

Sul grande schermo si racconterà la storia delle difficoltà affrontate dalla moglie di Shakespeare dopo la perdita del figlio Hamnet, che aveva 11 anni, a causa della peste.

Tra le pagine si seguirà infatti quello che accade ad Agnes dopo che un'epidemia colpisce Stratford. William non riesce a tornare in tempo da Londra per assistere alla morte del figlio e il lutto ha delle conseguenze devastanti sull'intera famiglia.

Mescal è stato recentemente protagonista del sequel del film cult Il Gladiatore, diretto da Ridley Scott, in cui ha interpretato Lucio, il nipote di Commodo che si ritrova al centro di una nuova lotta per il potere.

Nel cast c'erano anche Denzel Washington nel ruolo di un ex schiavo divenuto ricco e potente mercante, Joseph Quinn che è il nuovo imperatore, Caracalla, e i ritorni di Connie Nielsen e Derek Jacobi nei rispettivi ruoli di Lucilla, la madre di Lucio, e del Senatore Gracco.