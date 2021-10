Hammamet: stasera su Rai3 in prima visione il film che racconta gli ultimi mesi di Bettino Craxi

Hammamet sbarca stasera su Rai3 in prima visione alle 21:25 dopo il rinvio delle scorse settimane. Diretto nel 2020 da Gianni Amelio, il film vede Pierfrancesco Favino impegnato nei difficili panni di Bettino Craxi, interpretazione che è valsa all'attore romano il Premio Flaiano e e il Nastro d'Argento.

Accanto a lui nel cast anche Claudia Gerini e Renato Carpentieri.

Hammamet: Pierfrancesco Favino in una scena sul set

Bettino Craxi, come politico e come uomo: un personaggio che Gianni Amelio fa rivivere in Hammamet.

A distanza di venti anni dalla morte di una delle figure più ambigue nella storia della Repubblica Italiana, la pellicola fa riemergere il nome di Craxi, un tempo sulle testate di tutti i giornali e oggi occultato silenziosamente. Alcuni non vogliono rievocarlo; altri ne sono intimoriti; altri ancora lo vorrebbero cancellare, forse per sempre. Basato su testimonianze reali, il film si sviluppa in tre atti.

Nel primo Craxi è miseramente crollato: da primo socialista con l'incarico di Presidente del Consiglio dei Ministri, finirà indagato nell'inchiesta Mani pulite, irriso a colpi di monetine. Nel secondo, scopriamo la lotta che sua figlia, Stefania, intraprese per riabilitarne l'immagine pubblica, attraverso una fondazione che portava il nome del padre. Nel terzo, il film propone l'ingresso di un misterioso giovane, il quale entrerà nell'ambiente politico della famiglia Craxi, provando a demolirlo addirittura da dentro.