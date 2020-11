Sofia Vergara è Wonder Woman nella foto di Halloween condivisa su Instagram

Per celebrare la festa di Halloween, Sofia Vergara ha pubblicato una 'vecchia' foto di se stessa con il costume di Wonder Woman.

Sofia Vergara ha augurato un felice Halloween ai suoi followers, condividendo una vecchia foto di lei con indosso il costume di Wonder Woman. "Cercate tutti di vivere un felice covid Halloween! Proteggetevi!" si legge nel post dell'attrice che ha così ricordato alle persone di divertirsi rispettando però le regole anti contagio.

Nella giornata di ieri, in occasione della festa di Halloween, sui social ha preso vita una vera e propria sfilata di scatti che ritraevano decine e decine di celebrità internazionali truccate e/o travestite per celebrare al meglio questa ricorrenza. Di certo, quella di quest'anno non è stata una festa come tutte le altre, se consideriamo che al posto delle solite maschere, anche ieri è stato obbligatorio indossare una mascherina per proteggersi da un mostro insolito, un virus che ha smorzato l'entusiasmo generale ed anche la possibilità di prendere parte a eventuali feste a tema. Lo sa bene Sofía Vergara che, infatti, nel suo post di Halloween ha scritto "Cercate tutti di vivere un felice covid Halloween! Proteggetevi!", con tanto di faccine che indossano le mascherine.

Nella foto in questione vediamo anche Julie Bowen, attrice che con Sofia Vergara ha condiviso il set di Modern Family per ben 11 anni. In questo caso, vediamo l'interprete di Claire travestita da giocatore di football americano. Lo scatto ovviamente si riferisce ad un periodo antecedente l'inizio della pandemia globale. Ricordiamo che nella celebre sitcom americana, Vergara ha interpretato uno dei personaggi più amati, ovvero quello di Gloria Delgado-Pritchett, moglie colombiana di Jay (Ed O'Neill), padre proprio di Claire.

Sempre per rimanere in tema Halloween, di recente Julie Bowen è apparsa nel cast di Hubie Halloween, il film disponibile su Netflix dal 7 ottobre con Adam Sandler protagonista. I due attori si sono riuniti a distanza di quasi 25 anni: avevano infatti condiviso il set nel 1996 per Un tipo imprevedibile, la commedia sportiva diretta da Dennis Dugan. Per quanto riguarda Sofia Vergara, è attualmente impegnata come giudice di America's Got Talent, show che le permette di guadagnare 10 milioni di dollari a stagione. Non a caso, Forbes ha riportato che Vergara è stata l'attrice più pagata al mondo quest'anno.