Sofia Vergara reagisce alla sconfitta ai Golden Globe: "Jodie Foster, dammi uno dei tuoi premi!"

Sofia Vergara non è riuscita a conquistare un Golden Globe per la sua interpretazione nella serie Griselda, venendo battuta da Jodie Foster, star di True Detective: Night Country.

La protagonista di Modern Family non ha quindi esitato a reagire con grande ironia alla sconfitta, dando vita a un momento della serata diventato immediatamente virale.

Il video della richiesta di Sofia

Jodie Foster ha iniziato a camminare verso il palco per ritirare la prestigiosa statuetta ottenuta e Sofía Vergara ha quindi gridato: "No, no!".

L'attrice premio Oscar ha risposto alla collega ammettendo: "Lo so, lo so". L'interprete di Griselda Blanco ha continuato a fingere indignazione aggiungendo scherzando: "Dammene uno!".

Griselda, la recensione: Sofia Vergara brilla nella serie Netflix sulla madrina della droga

Jodie l'ha quindi ricordata durante il suo discorso sottolineando: "L'aspetto più grandioso nell'avere questa età e vivendo in questa epoca è avere una comunità composta da tutte queste persone. Specialmente tu, Sofia".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Foster, ritornata seria, ha voluto ringraziare i suoi figli e la moglie Alexandra Hedison.

La quinta sconfitta per Vergara

La protagonista della nuova stagione della serie antologica True Detective ha vinto per cinque volte i Golden Globe. In questa edizione ha sconfitto, oltre a Vergara, anche Cate Blanchett che era protagonista di Disclaimer, Cristin Milioti che ha recitato in The Penguin, Kate Winslet che era stata nominata per The Regime, e Naomi Watts che ha fatto parte del cast di Feud Capote vs. The Swan. Sofia, invece, ha perso per cinque volte dopo le nomination ottenute per Modern Family e Griselda, la serie che racconta la storia della narcotrafficante Griselda Blanco. Il ruolo, piuttosto impegnativa, l'ha costretta a trasformarsi fisicamente e mettersi alla prova con una parte molto diversa da quella avuta nella comedy che l'ha resa una star internazionale.