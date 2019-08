Halloween: John Carpenter comporrà le musiche dei due sequel!

Halloween Kills e Halloween Ends, sequel dell'horror arrivato nei cinema un anno fa, potranno contare sulle musiche originali di John Carpenter che, per l'occasione, ritornerà in sala d'incisione.

Il filmmaker, intervistato da ComicBook, ha parlato dei sequel di Halloween dichiarando che sarà il compositore della colonna sonora di entrambi i film: "Ho amato il primo capitolo, è stato davvero divertente. E realizzerò le musiche, comporrò una nuova colonna sonora. Si tratta di qualcosa che è sempre divertente".

La produzione dei due sequel è stata annunciata un mese fa e per ora sono stati diffusi pochi dettagli riguardanti il progetto. Halloween Kills - le cui riprese stanno per iniziare - verrà distribuito nei cinema il 16 ottobre 2020 e alla regia ci sarà nuovamente David Gordon Green, autore anche della sceneggiatura in collaborazione con Danny McBride e Scott Teems. Halloween Ends debutterà invece il 15 ottobre 2021 e Green sarà coinvolto anche in quel caso come regista e co-autore, insieme a McBride, Paul Brad Logan e Chris Bernier.

I film continueranno la storia dei personaggi ideati da John Carpenter e Debra Hill e nel cast ci sarà anche la scream queen Jamie Lee Curtis.

Halloween, arrivato nei cinema nell'ottobre 2018, ha incassato in tutto il mondo oltre 250 milioni di dollari.

