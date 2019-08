Halloween, le riprese del sequel al via a breve

Halloween 2 continuerà la saga di Michael Myers e le riprese del progetto inizieranno tra tre settimane in vista dell'arrivo nelle sale del film previsto per il 16 ottobre 2020.

Il film sarà nuovamente diretto da David Gordon Green, autore anche della sceneggiatura in collaborazione con Danny McBride, team che ha portato al successo Halloween nel 2018. Il film con star Jamie Lee Curtis ha infatti incassato ben 255 milioni di dollari in tutto il mondo, con un budget di circa 10 milioni.

McBride, intervistato da Polygon, ha dichiarato: "Le riprese di Halloween 2 inizieranno tra tre settimane. Si tratta già di una corsa. Lo script del terzo è quasi finito. Speriamo di poter tornare sul set nello stesso periodo tra un anno".

I sequel si intitoleranno rispettivamente Halloween Kills e Halloween Ends e Danny ha spiegato: "Volevamo avere una storia più grande. In origine li avremmo girati uno dopo l'altro, ma non appena li abbiamo ideati ci siamo guardati e abbiamo pensato: 'Sapete cosa? Dovremmo assicurarci che siamo in grado di farne uno buono prima di provare a girarne tre'. Quindi abbiamo investito tutti i nostri sforzi nel far funzionare il primo. Se ne è parlato subito di girarne di più. Semplicemente abbiamo bisogno di ottenere l'appoggio di tutti e che fossero d'accordo con la visione. Fortunatamente tutti erano a favore".

Il regista ha quindi aggiunto: "La nostra ambizione era di realizzarne due, con delle idee grandiose, e poi abbiamo deciso che avremmo dovuto controllare se il primo piacesse al pubblico e da quello avremmo potuto continuare a costruire il progetto. Quando Halloween ha ottenuto quel successo, le idee che non erano state utilizzate nel primo sono state sviluppate dando vita a due film. Li abbiamo scritti e siamo pronti a girare".