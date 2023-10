Halloween, John Carpenter: 'Michael Myers non può essere ucciso, ecco perché'

Intervenuto al recente New York Comic Con, il leggendario regista John Carpenter è tornato a parlare di Halloween e della figura di Michael Myers. Secondo il regista, il personaggio "non può essere ucciso", ed ecco perché.

"Beh, vi diro una cosa: è un personaggio universale, per ogni tipo di utilizzo. Se volete il primo film, avrete quello. Se vuoi che sia in grado di uccidere tutto il tempo, avrete anche quello. L'unico altro mostro universale è Godzilla".

Il futuro di Michael Myers e della saga di Halloween

Halloween Ends è stato abilmente commercializzato come la fine della storia di Michael Myers e Laurie Strode (Jamie Lee Curtis), ma non come la fine del franchise. Anche se Michael Myers è stato sconfitto alla fine del film, non può mai essere veramente ucciso, come ha spiegato Carpenter, ed è probabile che tornerà in futuro in qualche forma.

In effetti, David Gordon Green ha persino riconosciuto la possibilità che il franchise di Halloween continui creando una "nuova Laurie" collegata alla mitologia stabilita.

Notizia degli ultimi giorni, è l'acquisizione dei diritti del franchise di Halloween da parte della Miramax, che ha l'intenzione di realizzare un nuovo universo cinematografico formato da film e serie televisive sul personaggio.