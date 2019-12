Halloween film Collection, in DVD e Blu-ray, una clip esclusiva dagli extra

Halloween film Collection, di cui vi presentiamo una videouna clip in esclusiva, contiene gli 8 film della saga di Michael Myers introdotta da John Carpenter. Il cofanetto è un box da collezione ricco di extra, uscito in DVD e Blu-ray il 12 dicembre.

Nel 1978 con Halloween - La notte delle streghe il regista John Carpenter (Grosso Guaio a Chinatown, La Cosa) ha rivoluzionato il cinema dell'orrore e inventato il genere slasher, creando una nuova icona del terrore: Michael Myers, il male assoluto. La saga completa con protagonista l'icona horror Michael Myers, in un box da collezione ricco di extra, restaurata per la prima volta in alta definizione. Ecco i film del cofanetto, in dettaglio: Halloween - La notte delle streghe (John Carpenter, 1978); Halloween II - Il signore della morte (Rick Rosenthal, 1981); Halloween III - Il signore della notte (Tommy Lee Wallace, 1982); Halloween 4 - Il ritorno di Michael Myers (Dwight H. Little, 1988); Halloween 5 - La vendetta di Michael Myers (Dominique Othenin-Girard, 1989) Halloween 6 - La maledizione di Michael Myers (Joe Chappelle, 1995); Halloween - 20 anni dopo (Steve Miner, 1998); Halloween - La resurrezione (Rick Rosenthal, 2002)

Halloween film Collection è il box da collezione con 9 Blu Ray oppure 11 DVD che include tutti gli 8 film della saga di Michael Myers introdotta da John Carpenter. Dal 1978 al 2002, tutti i titoli originali prima dei reboot di Rob Zombie. Ecco in esclusiva una video clip tratta dagli extra.

Questo è il dettaglio della ricca dotazione di contenuti speciali del box Midnight Classics, uscito il 12 dicembre:

Extra BD

DISCO 1: Halloween - Versione Theatrical

Masterclass

Tv spot

Radio spot

Trailer

Credits

DISCO 2: Halloween 2 - Il signore della morte

Commento audio con il regista

Commento audio con il coordinatore degli stuntmen

L'incubo non è finito! Il making of

Horror's Hallowed Grounds

Finale alternativo (Con commento audio opzionale di Rick Rosenthal)

Scene eliminate (Con commento audio opzionale di Rick Rosenthal)

Galleria fotografica

Tv spot

Radio Spot

Trailer

Credits

DISCO 3: Halloween 3 - Il signore della notte

Commento audio con il regista

Commento audio con gli attori

Stand Alone: Il making of

Horror's Halloweed Grounds

Galleria fotografica

Tv spot

Trailer

Credits

DISCO 4: Halloween 4 - Il ritorno di Michael Myers

Ritorno alle origini: Il making of

Trailer

Credits

DISCO 5: Halloween 5 - La vendetta di Michael Myers

Festa col morto: Il making of

Featurette

Trailer

Credits

DISCO 6: Halloween 6 - La maledizione di Michael Myers (theatrical version)

Commento audio con Daniel Farrands e Alan Howarth

Acting scared: uno sguardo al film insieme al cast

Scene alternative ed eliminate

Interviste e dietro le quinte

Intervista con il compositore Alan Howarth

Tributo a Donald Pleasance

La forma delle cose: l'assassinio e il caos di Halloween 6

Featurette

TV spot

Teaser

Trailer

DISCO 7: Halloween 6 La maledizione di Michael Myers (producer's cut)

Una maledizione 'maledetta': intervista con i produttori

Gli orrori di Haddonfield

Dietro le quinte

Galleria fotografica

La storia di Jamie: intervista a Danielle Harris

DISCO 8: Halloween 7 - Halloween - 20 anni dopo

Commento audio con il regista e Jamie Lee Curtis e Sean Clark

Making of

Scene dal film con la colonna sonora di John Ottman

Interviste vintage

Galleria fotografica

Tv spot

Trailer

Credits

DISCO 9: Halloween 8 - Resurrection

Commento audio con il regista e Robert Ferretti

Finale alternativo (con commento opzionale del regista)

Dietro le quinte

Scene eliminate (con commento opzionale del regista)

Interviste sul set

Tour sul set con Troy Hansen

Telecamera sulla testa

Web cam special (con commento opzionale del regista)

Analisi dello storyboard

Interviste vintage

Galleria fotografica

Tv spot

Trailer

Credits