Halloween Film Collection: dal 12 dicembre l'octalogia di Michael Myers in un cofanetto da urlo

In arrivo per Midnight Classics un box in edizione limitata con tutti gli otto film della saga originale, restaurati per la prima volta in alta definizione e ricchi di extra.

Un prodotto per gli appassionati dell'horror e in particolare della lunga saga di Michael Myers, assolutamente imperdibile: Midnight Classics è infatti finalmente pronta a esaudire i desideri dei fan con la Halloween Film Collection, un super cofanetto che sarà disponibile in DVD (11 dischi) e Blu-ray (9 dischi) dal 12 dicembre, corredato con un book da collezione.

Nel 1978 con Halloween - La notte delle streghe il regista John Carpenter ha rivoluzionato il cinema dell'orrore e inventato il genere slasher, creando una nuova icona del terrore: Michael Myers, il male assoluto. Annunciato al Lucca Comics & Games 2019, l'incredibile box in edizione limitata contiene tutti gli otto film della saga originale, restaurati per la prima volta in alta definizione, e sarà ricco di contenuti extra imperdibili.

Ecco i film del cofanetto, in dettaglio: