Halloween Ends, il regista di Freaky contro l'uscita simultanea in streaming: "Basta azzardi coi cineasti"

Halloween Ends è l'ultimo film che Universal ha deciso di distribuire in contemporanea cinema e streaming (sulla piattaforma USA Peacock). Mossa, questa, che ha suscitato la reazione furiosa del regista di Freaky Christopher Landon, stanco di una strategia di marketing che penalizza i cineasti.

Christopher Landon haa innescato la polemica su Twitter nel weekend, parlando di come Freaky, la sua commedia horror, sia stata distribuita in streaming troppo a ridosso dell'uscita cinematografica causando una perdita negli incassi.

"Ooooooh, sento un altro sfogo in arrivo: oggi è il giorno dell'uscita Day & Date per Halloween Ends. Smettetela di farlo. Per favore. Non funziona. Studios: smettete di giocare d'azzardo con i registi e i loro film per provare a sostenere i vostri servizi di streaming al debutto. Questo è successo a me con Freaky e ci ha distrutto. Abbiamo lavorato così duramente per fare un film divertente. Sangue, sudore e lacrime. Mesi lontani dalle nostre famiglie. E per cosa? Adorano usare il termine: 'due morsi di mela', ma questo è solo un altro modo per dire 'useremo il tuo film come una cavia' per il nostro servizio di streaming. Scusate. Ho pregato lo studio di non farlo. Sia che tu lo protegga facendolo uscire in sala sia che ceda i diritti, alla fine va sempre in streaming. Cari studios: smettetela di provare a prendere due piccioni con una fava. Onorate la santità dell'esperienza cinematografica. Fine sfogo".

Mentre la Universal e la sua ala indipendente Focus Features hanno distribuito dozzine di film in esclusiva per il cinema dalla riapertura delle sale americane nella primavera del 2021, l'accordo della finestra di 17 giorni è stato un fattore importante nell'eliminazione della finestra teatrale di 90 giorni, esistente prima dell'emergenza sanitaria.

Halloween Ends, così come il precedente capitolo della trilogia horror, Halloween Kills, sono usciti day-and-date nelle sale e su Peacock. Halloween Ends si è confermato in testa al box office USA con 41 milioni di incasso, frenati in parte dall'uscita in streaming.