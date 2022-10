Halloween Ends guida il box office USA con 41 milioni, ma soffre perdite per l'uscita day-and-date streaming

L'uscita simultanea in streaming non impedisce ad Halloween Ends di schizzare in vetta al box office USA con 41 milioni di incassi.

Halloween Ends ha sbaragliato la concorrenza al botteghino americano, incassando 41,25 milioni di dollari da 3.901 sale nel weekend di apertura. Partenza forte, non quanto ci si sarebbe atteso (le proiezioni erano più vicine a 50 - 55 milioni), ma è comunque impressionante considerando che l'uscita simultanea dell'horror in streaming su Peacock, che probabilmente ha ridotto la vendita dei biglietti. Halloween Ends è il primo film a superare i 40 milioni di dollari da quando Nope di Jordan Peele è stato lanciato a fine luglio incassando 44 milioni di dollari nel primo weekend. Come anticipa la recensione di Halloween Ends, Jamie Lee Curtis torna per l'ultima volta nei panni di Laurie Strode nello scontro finale con Michael Myers.

Solo un cult come Halloween poteva sottrarre il primo posto a Smile dopo due settimane in testa al box office americano. L'horror con Sosie Bacon è ora secondo con 12,4 milioni che lo portano a superare i 71 milioni totali. Come rivela la nostra recensione di Smile, Sosie Bacon interpreta la dottoressa Rose Cotter, che assiste alla morte di un paziente psichiatrico. Dopo questo incidente, inizia ad accorgersi che le persone intorno a lei esibiscono uno strano comportamento, vale a dire un sorriso inquietante e incrollabile. Anche se all'inizio sembrano solo allucinazioni, Cotter indaga per scoprire la causa di quella che potrebbe essere una minaccia soprannaturale per la sua vita. Nel cast anche la star di The Boys Jessie T. Usher, Kyle Gallner, Kal Penn e Rob Morgan.

Terzo posto per il fantasy Il talento di Mr. Crocodile, col divo spagnolo Javier Bardem alle prese con un coccodrillo canterino. La commedia per famiglie incassa 7,3 milioni per un totali di 22,7 milioni.

Ancora quarto, The Woman King, epico action al femminile interpretato da Viola Davis, che incassa altri 3,6 milioni arrivando a un totale di 59,7 milioni. Il film ha superato le attese e guarda ora agli Oscar con una possibile candidatura da record per la Davis. Al centro della storia le Agojie, l'esercito tutto al femminile del Regno del Dahomey nell'Africa occidentale nel 1800. Il film ha ottenuto ottime recensioni dopo il suo debutto al Toronto Film Festival nonostante le polemiche sollevate contro la regista Gina Prince-Bythewood sui social media.

Al quinto posto si piazza Amsterdam, crime story di David O. Russell interpretata da una pioggia di star, che verrà presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. Negli USA il film incassa 2,8 milioni arrivando a 12 milioni complessivi. Interpretato da Christian Bale, Margot Robbie e John David Washington, Amsterdam ricostruisce uno dei complotti segreti più scioccanti della storia americana.