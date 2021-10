Halloween Ends, Jamie Lee Curtis: "Farà arrabbiare molte persone"

In attesa dell'arrivo nei cinema italiani di Halloween Kills, previsto per il 21 ottobre, la scream queen suprema Jamie Curtis annuncia che l'ultimo capitolo della trilogia horror, Halloween Ends, "farà arrabbiare molte persone".

Halloween Kills: Jamie Lee Curtis in una scena del film

La trilogia reboot di Halloween targata Blumhouse e diretta da David Gordon Green ha visto il ritorno di Jamie Lee Curtis nei panni di Laurie Strode in versione più matura di madre e nonna. Ancora una volta la donna, ancor più determinata e combattiva, dovrà proteggere la famiglia dal ritorno del serial killer mascherato Michael Myers.

In un'intervista con The Illuminerdi, Jamie Lee Curtis mette in guardia i fan sul finale della trilogia che potrebbe far infuriare qualcuno:

"Farà arrabbiare molto la gente. Stimolerà le persone. La gente ne sarà sconvolta. Ed è un bel modo per concludere questa trilogia. Questo è tutto ciò che sapevo da David. Solo di recente io e lui abbiamo iniziato a parlare un po' del film dopo la Mostra del Cinema di Venezia, un paio di piccole modifiche che ho offerto, ma molto poco, quest'uomo fa grandi film. Io devo solo stare fuori dai piedi."

Halloween Kills mostrerà il ritorno di Michael Myers, interpretato ancora una volta da Nick Castle, e nel cast del nuovo capitolo della saga horror ci saranno Jamie Lee Curtis, Nick Castle, Judy Greer, Anthony Michael Hall, Nancy Stephens, Andi Matichak, Will Patton, Kyle Richards, Nancy Stephens, Robert Longstreet e Charles Cyphers.

Halloween Ends arriverà al cinema a ottobre 2022.