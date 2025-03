Biancaneve, la "parrucca" di Rachel Zegler nuovo bersaglio degli haters: "Uguale a Chigurh e Lord Farquaad"

Non si fermano le polemiche intorno a Biancaneve. Il nuovo bersaglio degli haters sarebbe l'acconciatura a caschetto indossata da Rachel Zegler nei panni della principessa della fiaba, paragonata a una parrucca.

Il nuovo remake live-action Disney del classico del 1939 è stato oggetto di critiche feroci fin dalla sua genesi. Le controversie che circondano il film hanno riguardato la scelta di casting della latina Rachel Zegler, le posizioni politiche dell'israeliana Gal Gadot, i cambiamenti nella storia originale e l'uso della CGI nella creazione dei Sette nani. Chi vuol saperne di più può leggere il nostro approfondimento sulle differenze tra il classico del 1937 e il live action Disney attualmente nei cinema.

Rachel Zegler nei panni di Biancaneve

Che problema c'è con i capelli di Rachel Zegler

Adesso le critiche si concentrano sulla pettinatura della nuova Biancaneve, paragonandola a una "parrucca".

Su Reddit, un utente ha aperto un thread in cui sostiene che l'acconciatura di Biancaneve somiglierebbe a quella di Maya Ishii-Peters, personaggio interpretato da Maya Erskine in Pen15. L'utente ha scherzosamente affermato che i capelli di Biancaneve sarebbero stati tagliati dalla madre di Ishii-Peters dallo show.

Da lì altri utenti si sono sbizzarriti nei paragoni chiamando in causa le acconciature di Anton Chigurh (Javier Bardem) da Non è un paese per vecchi e Lord Farquaad di Shrek. Nel frattempo, un utente l'ha paragonata a un taglio di capelli che in passato aveva l'attrice e modella Saleisha Stowers mentre un altro ha notato la somiglianza dell'acconciatura di Biancaneve con quella sfoggiata da Randy Constan, un imitatore di Peter Pan. Altri utenti hanno semplicemente criticato l'acconciatura senza fare paragoni.

"Capisco che quella era l'acconciatura quando uscì il cartone animato originale di Biancaneve, ma anche se non poteva avere i capelli lunghi da principessa, non potevano farle semplicemente una bella acconciatura?", ha chiesto un utente.

Ma c'è anche chi difende il taglio della Biancaneve di Rachel Zegler spiegando che molte persone non sanno che quelli sono i suoi veri capelli e che l'attrice li ha tagliati durante le riprese appositamente per il ruolo.

"È adorabile su di lei quando se ne occupa lei o il suo parrucchiere personale", ha aggiunto l'utente. "Questo dimostra quanto il parrucchiere del film abbia rovinato l'acconciatura".