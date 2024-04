Jack O'Connell reciterà nel nuovo film di Ryan Coogler accanto a Michael B. Jordan

Jack O'Connell sembra affiancherà Michael B. Jordan nel nuovo film diretto da Ryan Coogler, prodotto da Warner Bros.

Il progetto dovrebbe essere ambientato nel passato, anche se attualmente non è stata svelata la trama e non sono stati condivisi i dettagli dei personaggi coinvolti.

Un progetto avvolto dal mistero

Lo studio si è aggiudicato il prossimo progetto diretto da Ryan Coogler dopo un'aspra lotta con la concorrenza. Jack O'Connell, secondo le fonti di Deadline, dovrebbe avere la parte del villain al centro della trama.

Michael B. Jordan ha già collaborato con il regista in occasione di Creed e Black Panther dopo aver realizzato insieme Fruitvale Station. Mike De Luca e Pam Abdy, ora co-CEO di Warner Bros, recentemente avevano dato il via libera alla produzione di Creed II durante il periodo in cui hanno guidato MGM.

Coogler sta firmando la sceneggiatura del nuovo lungometraggio e sarà uno dei produttori in collaborazione con Zinzi Coogler e Sev Ohani. Nel team della produzione ci saranno anche il compositore Ludwig Göransson, Rebecca Cho, e Will Greenfield. Le riprese inizieranno nelle prossime settimane in vista di un debutto nei cinema previsto per il 7 marzo 2025.

I recenti progetti dell'attore

Jack O'Connell è stato uno dei protagonisti di Black to Black, il film sulla vita di Amy Winehouse in arrivo tra pochi giorni nelle sale, con la parte di Blake Fielder-Civil, marito della cantante.

L'attore ha recentemente fatto parte del cast di Ferrari, in cui è stato il pilota Peter Collins, Seberg, Money Monster e L'amante di Lady Chatterley.