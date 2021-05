Hachiko - Il tuo migliore amico: la storia vera che ha ispirato il film

Hachiko - Il tuo migliore amico è un film del 2009 diretto da Lasse Hallström, basato sulla storia vera del cane giapponese Hachikō, oltre ad essere un vero e proprio remake del film giapponese Hachikō Monogatari, una pellicola che ottenne un grande successo commerciale e che fu decisiva per lo sviluppo dello studio cinematografico giapponese Shochiku Kinema Kenkyû-jo.

Richard Gere in una sequenza del film Hachiko

Il remake del film giapponese del 2009 narra la storia dell'amicizia tra Hachikō e un professore americano, Parker Wilson, interpretato da Richard Gere, seguendo lo stesso filo narrativo della pellicola originale. In questo film, l'Hachiko adulto è interpretato da due cani di razza Akita Inu, di nome Chico e Forrest, mentre l'Hachiko cucciolo, all'inizio del film, è interpretato da un cucciolo di Shiba Inu di nome Leyla.

Il vero Hachikō è stato un cane di razza Akita, divenuto famoso per la fedeltà che dimostrò nei confronti del suo padrone, un agronomo giapponese: il professor Hidesaburō Ueno. Dopo la morte improvvisa di Ueno il cane si recò ogni giorno, per quasi dieci anni, ad attenderlo, invano, alla stazione di Shibuya, dove l'uomo partiva ed arrivava quotidianamente in treno.

Il cane Hachi, protagonista del film Hachiko - A Dog's Story

La vicenda ebbe un enorme impatto sull'opinione pubblica e ben presto Hachikō divenne, in Giappone, un vero e proprio simbolo di amore e lealtà. Nell'aprile del 1934 gli fu dedicata una statua ed in seguito la sua storia ispirò, oltre a Hachiko - Il tuo migliore amico, anche alcuni libri, soprattutto racconti per bambini.