Gwyneth Paltrow vorrebbe tornare negli anni '90: "Potevi divertirti senza essere beccato"

Durante l'ultimo episodio del The Late Late Show with James Corden il presentatore ha avuto modo di parlare con due ospiti d'eccezione: Gwyneth Paltrow e Hilary Swank. Nel corso dell'intervista hanno entrambe parlato della loro attuale vita, ricordando anche i gloriosi anni '90, con un filo di nostalgia.

James Corden ha aperto l'intervista partendo con Hilary Swank. Nel discutere la sua attuale gravidanza le due attrici hanno parlato di maternità e di famiglia, e del futuro proprio in questo senso. I toni sono cambiati quando il presentatore ha chiesto loro degli anni '90: "Che cosa ha rappresentato, per voi, l'essere così famose in un periodo storico senza i social media?".

"E' stato grandioso! Stiamo parlando di un periodo in cui potevi farti di cocaina e non essere beccato", ha detto scherzando Gwyneth Paltrow, "All'epoca potevi tranquillamente andare in un bar, ballare sui tavoli e divertirti. Non c'erano i cellulari che facevano le fotografie... specialmente a New York non trovavi quasi nessun paparazzo e quindi potevi uscire senza starci troppo a pensare".

In conclusione Corden ha chiesto alla Paltrow del suo "The goop Pursuit", un podcast episodico su Audible di recente pubblicazione che si unisce ad altri progetti, anche televisivi, cui l'attrice ha precedentemente lavorato.