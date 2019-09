Gwyneth Paltrow, star di The Politician: "Recitare non mi appassiona più"

Gwyneth Paltrow, star della nuova serie Netflix The Politician, ammette di aver perso interesse per la recitazione

Gwyneth Paltrow, protagonista della serie Netflix The Politician, ammette di essersi stancata di recitare. L'attrice ha confessato che la recitazione non è più il suo obiettivo principale.

The Politician: Ben Platt e Gwyneth Paltrow nel primo episodio della serie

"Ho sposato uno sceneggiatore televisivo, è fantastico mi in un certo senso mi ha ritrascinato nel mio vecchio lavoro" ha spiegato Gwyneth Paltrow parlando del marito Brad Falchuk, produttore e sceneggiatore, per poi aggiungere "recitare non mi appassiona più. Ho avuto tanta fortuna e ho lavorato duramente, così sono riuscita a costruirmi una carriera. A un certo punto ho sentito che non era più quello che volevo fare".

Gwyneth Paltrow, il nudo su Instagram divide i social

Così Gwyneth Paltrow si è lanciata in una nuova sfida creando Goop, il suo bran dedicato alla bellezza e al benessere. Parlando di The Politician, l'attrice ha rassicurato il pubblico lodando il suo nuovo show anche se ha ammesso che è stato il marito a convincerla ad accettare:

The Politician: Gwyneth Paltrow e Ben Platt in una scena della serie

"Ha dovuto insistere un po', sono molto impegnata con goop.com perciò ho messo la recitazione in secondo piano. Ma Brad stava scrivendo e mi ha detto 'Credo di stare scrivendo una parte per te.' Io gli ho detto che non ero sicura di riuscire a farlo, e adesso eccomi qua."

Alla fine l'esperienza sul set di The Politician a fianco di Ben Platt e Jessica Lange, per la Paltrow, si è rivelata molto positiva (qui trovate la recensione di The Politician): "E' stato fantastico E' stato davvero semplice. Credo che quanto ti fidi di qualcuno che ami e che ti ama così tanto, e ti conosce così bene, è bello lavorare in questo modo".

The Politician è disponibile su Netflix da oggi.