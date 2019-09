Gwyneth Paltrow, il nudo su Instagram divide i social

Gwyneth Paltrow fa discutere: la foto di una bionda nuda condivisa sul profilo Instagram di Goop ha diviso i suoi follower e non sono mancati i commenti negativi.

Nella foto in questione, condivisa sul profilo Instagram di Goop - la società di cui Gwyneth Paltrow è titolare e che si occupa prevalentemente di wellness, bellezza, viaggi, rimedi naturali e altro ancora - si vede una donna bionda completamente nuda in piedi davanti ad uno scenario montano, nell'atto di alzare entrambe le braccia, in totale connessione con la natura. "Spesso diciamo bugie a noi stessi, per motivi validi e non, per autodifesa o per auto-sabotaggio (e spesso sono la stessa cosa). Ma perché?" - recita la didascalia che accompagna la foto prima di indicare un link dove trovare le informazioni necessarie ad un percorso di benessere interiore.

La didascalia parla di bugie, ma l'immagine solleva un mistero: è davvero Gwyneth Paltrow la bionda nuda raffigurata nella foto? I follower dell'attrice si chiedono con insistenza se sia davvero lei (e d'altra parte le forme proporzionate e i lunghi capelli biondi farebbero pensare proprio ad una foto di nudo dell'attrice).

Mentre il mistero si infittisce - e la foto raccoglie migliaia di like - anche la sezione commenti si gonfia di sarcasmo, adorazione e vetriolo in egual misura. C'è chi lascia commenti maliziosi - "se passa una capra là davanti, le viene un attacco di cuore" - mentre altri, incredibilmente, contestano il fatto che Goop scelga di promuovere un'immagine della donna non realistica e poco sana. A questi ultimi commenti fanno seguito quelli di coloro che invitano haters e invidiosi vari a darsi una regolata, perché la donna raffigurata in foto non ha assolutamente nulla che non vada ed il corpo che appartiene ad una persona che si tiene in forma, che si tratti di Gwyneth o meno. Per altri invece, condividere una foto di nudo, soprattutto su un profilo aziendale, non è appropriato.

Non è la prima volta che Gwyneth Paltrow, di recente vista nell'ultimo film Marvel, Avengers: Endgame, solleva discussioni attraverso le iniziative e i messaggi della sua società, spesso l'attrice è stata contestata per promuovere rimedi naturali e olistici che non portano nessun vantaggio a livello di benessere fisico, mentre altre volte Goop è stata criticata per essere troppo "distante" dalla donna comune, e più accessibile a persone molto ricche.