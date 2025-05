Gwyneth Paltrow celebra i 21 anni della figlia Apple: "Semplicemente la migliore"

Apple Martin, figlia di Gwyneth Paltrow e Chris Martin, ha festeggiato il suo ventunesimo compleanno e sua madre lo ha celebrato con un reel pubblicato su Instagram.

Le immagini mostrano diverse foto di Apple Martin nel corso degli anni, accompagnate da un tenero messaggio di auguri da parte della star di Shakespeare in love.

Gli auguri di Gwyneth Paltrow alla figlia Apple Martin per i suoi 21 anni

"Alla luce della mia vita, al mio raggio di sole, alla mia amica brillante e divertentissima: Buon 21º compleanno!! Sei eccezionalmente gentile e meravigliosa in ogni modo" ha scritto Paltrow nella didascalia del reel.

"Sono incredibilmente orgogliosa della tua forza e della tua intelligenza. Del tuo spirito giocoso e della tua risata contagiosa. Sei semplicemente la migliore. Assolutamente la migliore. Grazie al cielo che esisti, Apple Martin. Non vedo l'ora di scoprire cosa ti riserverà questo nuovo capitolo. Con amore, la tua mamma" ha concluso l'attrice.

Apple Martin e il suo rapporto con la recitazione

In un'intervista con Interview Magazine di aprile, la figlia di Gwyneth Paltrow ha parlato del suo percorso di studi e del suo rapporto con il lavoro della madre:"Studio legge, storia e società, ma vorrei aver frequentato, e forse frequenterò, un corso di teatro prima di laurearmi" ha spiegato Martin.

Gwyneth Paltrow in Shakespeare in love

Inoltre, all'orizzonte c'è uno spettacolo teatrale universitario:"È un periodo super impegnato, perché dopo la pausa di primavera ho la 'tech week' e devo sistemare i costumi per tutti. Faccio parte del fantastico Vanderbilt Original Cast, il celebre gruppo teatrale cabarettistico dell'università. Lo spettacolo di questo semestre è una parodia musicale di Love Island che si chiama Love on an Island. È uno spasso. Le canzoni sono fenomenali".