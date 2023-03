Gwyneth Paltrow: "La cosa più strana che ho fatto? L'ozonoterapia rettale"

Gwyneth Paltrow ha confessato che, tra le tante cose strane che ha fatto, la più atipica di tutte è l'ozonoterapia per via rettale

Gwyneth Paltrow in questi anni ci ha stupito con la sua eccentricità: oggi l'attrice ha sbloccato un nuovo livello rivelando che la cosa più strana che abbia mai fatto e stata sottoporsi all'ozonoterapia rettale. La Paltrow ne ha parlato durante un'intervista al podcast The Art Of Being Well.

Gwyneth Paltrow negli anni ha raccontato i numerosi trattamenti atipici a cui si è sottoposta, in passato ha rivelato di aver fatto una vaginoscopia per pulire l'utero con vapore e luce infrarossa e di aver iniziato una super dieta con un apporto di sole 300 calorie per tre giorni. Senza contare la messa in commercio della candela che profuma come le sue parti intime, uno dei prodotti di punta della sua Goop, un marchio che oggi fattura oltre i 250 milioni di dollari.

Parlando al podcast The Art Of Being Well, la star ha detto che la terapia serve, in generale, a ridurre il dolore o l'infiammazione, aumentare i livelli di energia, migliorare il metabolismo e la circolazione, stimolare il sistema immunitario, rallentare l'invecchiamento e combattere le infezioni batteriche. "Ho usato l'ozono terapia, per via rettale. Posso dirlo? È piuttosto strano, ma è stato molto utile", ha spiegato Gwyneth Paltrow.

L'attrice di Shakespeare in Love ha anche eliminato molti cibi dalla sua dieta, incluso lo zucchero. "Ciò a cui ho rinunciato sono i latticini, il glutine, lo zucchero... un sacco di alimenti trasformati", ha rivelato. Gwyneth ha ammesso che durante la gravidanza di Apple, la figlia che condivide con Chris Martin, ha fatto uno strappo a questa dieta "Tutto quello che volevo erano panini al formaggio grigliati e yogurt".

"Non ho pensato molto al benessere fino a quando a mio padre non è stato diagnosticato un cancro. Ho iniziato a rendermi conto che doveva esserci una connessione tra ciò che mangiamo e ciò a cui siamo esposti", ha spiegato. Al padre della Paltrow fu diagnosticato il cancro alla gola nel 1999.

Bruce Paltrow, il papà di Gwyneth Paltrow, è morto per una complicazione respiratoria all'ospedale Forlanini di Roma, il 3 ottobre 2002, aveva 58 anni.