Gwyneth Paltrow e Dakota Johnson (che esce con Chris Martin) posano tenendosi per mano

Gwyneth Paltrow e Chris Martin sono divorziati ormai da sette anni, ma mantengono ancora uno stretto rapporto di amicizia, che si estende anche ai loro nuovi compagni di vita, come ad esempio Dakota Johnson.

Dal 2017 il leader dei Coldplay frequenta l'attrice che presto sarà protagonista di Madame Web mentre Gwyneth si è risposata con l'autore di Glee Brad Falchuk, nel 2018.

In tutto questo, Gwyneth ha dichiarato di avere stretto un forte legame con Dakota, ribadito ancora una volta attraverso uno dei segmenti "Ask Me Anything" sulle sue Instagram Stories.

I fan dell'attrice Premio Oscar hanno chiesto foto dei suoi figli e aggiornamenti sulla sua vita, e quando le è stata chiesta la sua foto preferita con Dakota, lei ha risposto in maniera diretta, ovvero condividendo un dolce scatto di entrambe mentre posano indossando cappotti spessi e jeans, sorridendo alla macchina fotografica mentre si tengono adorabilmente per mano, segnalando che tra i due c'è solo tanto affetto.

Madame Web, che oltre alla Johnson vedrà nel cast anche Sydney Sweeney, Emma Roberts e Isabela Merced, sarà nelle sale il 14 febbraio 2024. Su queste pagine potete recuperare il primo trailer.