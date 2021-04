Gwyneth Paltrow: sua figlia e il video esilarante tra Goop, beauty routine e candele alla vagina

La figlia di Gwyneth Paltrow, Apple Martin, ha narrato la beauty routine mattutina di sua madre promuovendo la nuova linea Goop in un video esilarante.

Gwyneth Paltrow ha chiesto a sua figlia, Apple Martin, di promuovere la nuova Lozione Glow di Goop. L'adolescente ha preso in giro Gwyneth, attraverso una serie di imitazioni e commenti ironici, parlando della routine mattutina di sua madre in un esilarante video.

Nella clip la figlia di Chris Martin ha spiegato che sua madre inizia la giornata con la Goop Glow Morning Skin Superpowder: "E non mangia niente tranne i datteri e il burro di mandorle. Suppongo che il Goop Glow sia una parte della sua routine dal giorno in cui sono nata, a quanto pare."

Secondo la figlia, la Paltrow in seguito si trasferisce nel suo ampio bagno, dove inizia la sua routine di cura della pelle: "Lo fa dalle 7 alle 8 e 30 del mattino. Si limita a saltellare in bagno, indossando i suoi milioni di prodotti Goop Glow per nutrire la sua pelle luminosa."

"Poi si mette al lavoro ed è circondata da candele, anche candele alla vagina e profumi vaginali. Proprio tutto alla vagina", ha aggiunto la figlia di Gwyneth Paltrow con una risata. Apple Martin ha anche parlato della sua routine mattutina: "Sono ossessionata dai prodotti di Goop. Danno alla tua pelle uno splendore incredibile."