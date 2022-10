Gwyneth Paltrow parla della sua amicizia con Brad Pitt: "Mio marito non è per niente geloso"

In una recente intervista, Gwyneth Paltrow ha parlato candidamente del rapporto di profonda amicizia con Brad Pitt, suo ex storico, e di come l'attuale marito non ne sia affatto infastidito.

"Quando ci siamo lasciati abbiamo perso i contatti, ma poi ci siamo ritrovati. La nostra amicizia si è rinvigorita e mio marito non è per niente infastidito. Adoro Brad: è una persona fantastica nonché un grande imprenditore e creativo. Sono una sua fan" ha dichiarato l'attrice ai microfoni di Entertainment Tonight. Gwyneth Paltrow e Brad Pittsono stati assieme dal 1994 al 1997. La Paltrow ha sposato Brad Falchuk, co-creatore di Glee, nel 2018.

L'attrice ha poi aggiunto: "Probabilmente una delle cose che gli piacciono di me è che credo nel disaccoppiamento consapevole, sia che si tratti di un collega, di un coniuge, di un fidanzato. Credo davvero che se hai investito in qualcuno - e naturalmente ci sono delle eccezioni - troncare del tutto quella relazione dimostra che forse non stai lasciando che la lezione completa si riveli e che avvenga la guarigione".

Gwyneth Paltrow ha anche sottolineato che il suo precedente matrimonio con il frontman dei Coldplay Chris Martin e il precedente matrimonio di Falchuk con Suzanne Bukinik sono serviti da lezione per la loro unione. Paltrow e Martin sono stati sposati per oltre dieci anni prima di separarsi nel 2014, mentre Falchuk e Bukinik sono stati sposati per 10 anni prima di chiedere il divorzio nel marzo 2013.