Gwyneth Paltrow scherza con Hailey Bieber: "Mi sono fatta tuo padre nel bagno"

Gwyneth Paltrow ha recentemente fatto rabbrividire Hailey Bieber con una battuta hot: l'attrice, 49 anni, si è fatta intervistare dalla modella statunitense durante una puntata di "Who's in My Bathroom" e ha scherzosamente rivelato di essere andata a letto con il padre della Bieber, Stephen Baldwin, anche se poi ha chiarito che stava solo scherzando.

Nell'episodio di mercoledì, la Bieber, 25 anni, e la Paltrow hanno discusso una moltitudine di cose, tra cui il nepotismo hollywoodiano, e la Paltrow ha scherzato dicendo che lei e la nativa di Long Island erano unite da qualcosa di piuttosto imbarazzante.

La star ha detto d aver lavorato con il padre di Hailey, confessando di essersi divertita molto con lui, al che la Bieber ha affermato: "Mi piace sentirtelo dire. Immaginati se fosse stata una storia dell'orrore tipo: 'Era terribile! È stato un incubo lavorare con lui!'".

A questo punto, Gwyneth Paltrow ha scherzato: "Sarebbe stato un disastro. Immagina se ti avessi detto che mi sono fatta tuo padre nel bagno". La vincitrice dell'Oscar ha iniziato a ridere e ha detto che in realtà non aveva fatto sesso con Baldwin: "Non l'ho fatto! Non l'ho fatto!". L'attrice, in seguito, ha parlato di come i figli di genitori famosi possano "ingiustamente" ottenere più opportunità rispetto ai "figli di nessuno".