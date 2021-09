Gusto 17 crea il gelato di Pretty Woman

Gusto 17, il brand di gelato artigianale gourmet e personalizzato, premiato da Forbes tra le 100 Eccellenze del Made in Italy, celebra Pretty Woman - Il Musical con un gusto di gelato artigianale: un'American Cheesecake con coulis di frutti rossi e pops di cioccolato bianco ed extra dark.

Prodotto da Stage Entertainment, il musical dell'intramontabile commedia romantica del 1990, interpretata nella versione cinematografica da Julia Roberts e Richard Gere, debutta il 28 settembre al Teatro Nazionale CheBanca! di Milano. Gusto 17 rende omaggio ai colori e ai luoghi simbolo del film ma rivisitati in chiave italiana e contemporanea: il gusto Pretty Woman, come la celebre protagonista in rosso, sedurrà i palati grazie ad una crema realizzata con latte fresco di bufala Campana DOP, panna e formaggio fresco avvolta da una coulis di frutti rossi e pops di mandorle di Toritto ricoperte di cioccolato bianco e nero.

La locandina di Pretty Woman

Tutti gli amanti di Pretty Woman potranno assaggiare il suo gusto in coppetta o cono oppure in versione lollipop gelato; Gusto 17 per l'occasione ha infatti racchiuso il gusto anche in una divertente caramella su stecco ripiena del gusto che celebra il Musical. Artigianalità, creatività e personalizzazione sono i tratti distintivi e di autenticità che consentono a Gusto 17, realtà di eccellenza nel mondo del gelato artigianale, di reinventare nuovamente l'essenza di un prodotto tornando alle origini e aggiungendo la possibilità di personalizzarlo.

Il gusto "Pretty Woman" sarà disponibile dal 28 settembre in edizione limitata negli store di Gusto 17 (via Savona 17 e via Cagnola 10) mentre sarà possibile assaggiarlo in versione lollipop gelato già a partire dal 15 settembre negli store e presso il corner Gusto 17 in Rinascente Milano - Food Hall 7 piano.