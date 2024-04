Gus Van Sant: 'Nicole Kidman è stata quasi la co-regista del film Da morire'

Gus Van Sant ha lodato il lavoro compiuto da Nicole Kidman nel film Da Morire, arrivato nelle sale nel 1995, sostenendo che abbia quasi avuto il ruolo di co-regista.

In una recente intervista rilasciata al New York Times, il filmmaker ha ricordato il lavoro compiuto sul set e il grande impegno dell'attrice australiana.

Un ruolo perfetto per l'attrice australiana

Nicole Kidman in Da morire

Ricordando come è stata coinvolta Nicole Kidman nella produzione di Da morire, Gus Van Sant ha rivelato di aver ricevuto una telefonata in cui l'attrice australiana gli diceva che era "destinata a interpretare il ruolo" e lui le ha creduto. La scelta si è rivelata vincente: "Ho pensato che fosse incredibilmente impegnata a realizzare una performance fantastica attraverso lo studio dello script e della parte, in un modo in cui non avevo mai visto prima".

Van Sant ha aggiunto che l'attrice aveva scritto molto appunti e compiuto esercizi per delineare nel migliore dei modi l'interpretazione delle sue scene e per lavorare sulla voce del suo personaggio. Il filmmaker ha ammesso: "Nicole era così esperta nelle scene che era come avere un secondo regista, che aiutava con i ragazzi che avevamo scelto per interpretare i suoi studenti, ed è stato un aiuto davvero gradito quello che ha dato con loro".

Nicole Kidman, ritratto di una diva: 10 grandi ruoli di una carriera inimitabile

Le lodi dell'autore di Moulin Rouge!

Baz Luhrmann, commentando il premio alla carriera che Kidman riceverà dall'American Film Institute nel 2024, ha spiegato che Kidman possiede la capacità di immergersi totalmente nei suoi personaggi e al tempo stesso di essere una star, aspetto che il regista considera straordinario. Il regista di Moulin Rouge ha inoltre raccontato che Nicole ha improvvisato alcune scene dell'apprezzato musical di cui è stata protagonista accanto a Ewan McGregor.