Guillermo Mariotto chiude il suo profilo Instagram: domani si decide il suo futuro a Ballando con le Stelle

Il caso di Guillermo Mariotto, giudice di Ballando con le Stelle, continua a suscitare polemiche e speculazioni dopo il suo improvviso abbandono dello studio due settimane fa. Durante la puntata del 30 novembre 2024, lo stilista ha lasciato la diretta senza preavviso, alimentando le voci su un possibile allontanamento dal programma e oggi ha chiuso il suo profilo Instagram.

Mariotto lascia Instagram ma non Ballando?

In un secondo momento, il giudice ha spiegato che la sua uscita era dovuta a un'emergenza legata alla Maison Gattinoni, ma le voci di un suo allontanamento sono continuate a circolare. La Rai e la produzione di Ballando stanno ancora valutando il suo destino, con la possibilità che Alberto Matano prenda il suo posto, sebbene non ci siano conferme ufficiali, e lo stesso giornalista ha smentito per ora questa ipotesi.

Nel frattempo, il giudice ha deciso di chiudere il suo profilo Instagram, facendo sparire la sua pagina dal social. Questo gesto, in seguito alle accuse di molestie mosse da alcuni, ha suscitato ulteriori preoccupazioni tra i fan. Le accuse riguardano un video in cui, durante un incontro dietro le quinte, Mariotto avrebbe sfiorato l'inguine del ballerino Simone Iannuzzi.

Milly Carlucci ha difeso Mariotto dalle accuse di molestie

Sebbene lo stesso Iannuzzi abbia dichiarato che il gesto fosse involontario e che non lo avesse notato, la situazione è stata oggetto di discussione, tanto che Milly Carlucci, in un'intervista, ha sottolineato che non c'era nulla di scorretto nel gesto. Tuttavia, la decisione finale sul destino del giudice sarà comunicata solo sabato sera, quando Milly Carlucci svelerà se il giudice tornerà al suo posto.

Milly Carlucci: "Le molestie di Mariotto? Ha solo perso l'equilibrio", ma sul ritorno a Ballando decide la RAI

La chiusura del profilo Instagram di Mariotto potrebbe indicare una sua intenzione di allontanarsi momentaneamente dal caos mediatico che lo ha travolto, accentuato dalla distruzione del Tapiro d'Oro consegnatogli da Striscia. "Questa sigaretta va a finire in un posto, meglio che chiudi la bocca quando io scelgo il posacenere", erano state le parole di Guillermo Mariotto, visibilmente sotto pressione, quando gli si era avvicinato Valerio Staffelli, inviato del programma di Antonio Ricci.