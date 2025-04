Francesco Totti ospite a Sognando Ballando con le stelle? Sì, ma con un "cachet importante"

La pista di Ballando con le Stelle è pronta a nuove danze e volteggi: il prossimo 9 maggio infatti, su Rai Uno partirà Sognando Ballando con le Stelle, un nuovo appuntamento con Milly Carlucci, alcuni concorrenti storici, la giuria e i ballerini professionisti.

Un'occasione sia per celebrare i 20 anni dello show che per trovare un nuovo maestro, o maestra da inserire nel cast. All'esordio, un ospite molto amato dal pubblico: Francesco Totti.

Francesco Totti ospite della prima puntata

Ballando con le stelle: un'immagine promozionale

Milly Carlucci vuole essere sicura di ritrovare il suo pubblico del sabato sera, Così, per l'esordio del suo nuovo programma, ecco il nome che non ti aspetti. Ad anticiparlo è stato Giuseppe Candela su Dagospia, che ha rivelato il super ospite di venerdì 9 maggio: si tratta di Francesco Totti.

Secondo Candela, la conduttrice avrebbe strappato il sì all'ex capitano della Roma in cambio di un cachet importante. Sicuramente l'ex capitano della Roma riceverà un trattamento da super ospite e, forse, ci sarà spazio anche per una piccola intervista in studio.

Sognando Ballando con le Stelle: il cast

Federica Pellegrini nell'ultima edizione di Ballando con le Stelle

Sognando con le Stelle andrà in onda per quattro puntate a partire da venerdì 9 maggio. Nel corso delle puntate , verranno scelti i nuovi maestri di ballo che entreranno nel cast del programma: alcuni ballerini professionisti gareggeranno cercando di conquistare un posto tra i nuovi maestri.

In ogni puntata infatti, ci saranno dieci nuovi aspiranti maestri di ballo, selezionati attraverso una serie di casting.

Tra gli ex concorrenti che ritroveremo, Gabriel Garko, Wanda Nara, Emanuele Filiberto e, dall'ultima edizione, Federica Pellegrini e la vincitrice Bianca Guaccero.

Riconfermata la giuria di Ballando al completo, con Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.