Milly Carlucci: "Le molestie di Mariotto? Ha solo perso l'equilibrio", ma sul ritorno a Ballando decide la RAI

In attesa che Ballando con le stelle 2024 torni in TV sabato 14 dicembre, Milly Carlucci si è espressa su Guillermo Mariotto, sulle presunte molestie al ballerino e sul possibile ritorno in giuria.

La sua reazione era la più attesa: Milly Carlucci ha finalmente rotto il silenzio sul caso Guillermo Mariotto, che, nell'attesa di una decisione da parte della RAI sul suo ritorno a Ballando con le stelle, si è arricchito di nuovi dettagli. Dopo il weekend dominato dalla notizia della rottura del Tapiro di Striscia, infatti, nelle ultime ore a tenere banco è un'altra questione di ordine etico.

Guillermo Mariotto ha molestato un ballerino?

Nella puntata ormai famosa del 30 novembre, ad attirare l'attenzione del pubblico social dopo la notizia della fuga improvvisa dello stilista, era stato un video in cui lo si vedeva toccare le parti intime di un ballerino che si era appena esibito con Amanda Lear. Il gesto, si sono chiesti tutti, era intenzionale?

Giorni dopo la questione è stata sollevata anche in Commissione di Viglianza RAI dalla senatrice Campione di Fratelli d'Italia, che ha sostenuto ci fossero gli estremi per parlare di molestie.

Non la pensa così Milly Carlucci, che nell'intervista con Il Corriere della Sera, racconta di averne parlato anche con il ballerino in questione: "Lì è chiaro che avesse solo perso l'equilibrio, non scherziamo. Se ci fosse stato qualcosa di scorretto sarebbe subito esploso, senza contare che poi abbiamo chiesto direttamente al ballerino, Simone Iannuzzi, che nemmeno si era accorto: ha detto che quando gli hanno fatto vedere il video si è messo a ridere".

Ballando con le stelle: chi ci sarà in giuria sabato 14 dicembre?

Archiviate, almeno apparentemente, le altre accuse, resta però da rispondere all'interrogativo che pressa maggiormente autori e spettatori: Guillermo Mariotto sarà ancora parte della giuria dello show?

Deciderlo non sarà compito di Milly Carlucci ma della RAI. Nonostante la conduttrice, che lavora con Mariotto ormai da 19 anni, si auguri che lo stilista torni a sedere accanto a Selvaggia Lucarelli, la decisione finale spetta certamente all'azienda.

"Bisogna confrontarsi con la Rai che ha un codice di comportamento preciso" ha dichiarat Milly Carlucci al Corriere. "Guillermo, che non ho ancora sentito, dovrà dare spiegazioni e spero che riesca a chiarire. Ma la libertà di movimento ora è limitata: c'è un certo modo di comportarsi davanti al pubblico che va rispettato".

Ogni risposta è dunque rimandata a sabato 14 dicembre, giorno in cui andrà in onda la seconda semifinale di Ballando con le stelle.