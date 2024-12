Ballando con le Stelle, Mariotto distrugge il Tapiro e accusa Striscia: "Sono stato aggredito"

La fuga di Guillermo Mariotto durante l'ultima puntata di Ballando con le Stelle ha fatto notizia, tanto che Striscia la Notizia ha deciso di consegnargli il Tapiro d'Oro. Il giudice del programma di Milly Carlucci, che stasera non andrà in onda per lasciare spazio alla Prima della Scala, non l'ha presa bene e, come comunicato dal TG satirico, ha distrutto il premio. Lui, al microfono di RTL 102.5, ha sostenuto di essere stato aggredito.

La consegna del Tapiro e la versione di Striscia

Sabato scorso, la sedia di Mariotto nello spazio riservato ai giurati del talent show si svuotò. La stessa Milly Carlucci, all'inizio, non seppe dare una spiegazione dell'assenza del suo giurato. In molti avevano pensato che Guillermo si fosse allontanato momentaneamente con la sua amica Amanda Lear, ospite della serata ed ex giurata di Ballando. Solo il giorno dopo si è saputo che lo stilista si era precipitato alla maison, che dirige da sei mesi, per salvare una commessa importante.

Questa fuga gli è valsa il Tapiro che Valerio Staffelli ha provato a consegnargli senza successo, come evidenzia il comunicato di Striscia. "Questa sigaretta va a finire in un posto... Meglio che chiudi la bocca quando io scelgo il posacenere", queste sono state le parole di Mariotto quando gli si è avvicinato l'inviato del programma di Antonio Ricci.

Mariotto a Ballando

E ancora: "Stai lontano o questo affare te lo do in testa. Poi, afferma Striscia: "Visibilmente innervosito, lo storico giudice del talent di Rai 1 è fuggito (sì, anche questa volta) a bordo di un van. Non prima di chiudere violentemente la portiera dell'auto, sbattuta contro il Tapiro d'oro finito a terra a pezzi.

La replica di Mariotto: "Gentucola"

Poco dopo lo stilista, contro cui la produzione starebbe valutando provvedimenti, è stato raggiunto da Gabriele Parpiglia, che ai microfoni di RTL 102.5 ha raccontato la sua versione, sostenendo di essere stato "aggredito" e definendo "gentucola" lo staff di Striscia la Notizia che lo ha intercettato all'aeroporto di Roma-Fiumicino: "Se mi disturbate? Sì, parecchio", ha risposto seccato al giornalista.

"Avete letto la notizia di cosa? Striscia la Notizia? E chi è Striscia la Notizia? Cos'è? Il tapiro? Oddio, quella gentucola che è venuta ad aggredirmi all'aeroporto" ha aggiunto inasprendo i toni "Hanno fatto una cosa assurda in aeroporto davanti ai miei compagni di lavoro. La prego, ne ho abbastanza per oggi".