Sognando Ballando con le Stelle: Enzo Miccio sostituisce Guillermo Mariotto? La replica di Milly Carlucci

Sognando Ballando con le Stelle continua ad alimentare curiosità e indiscrezioni, soprattutto in vista della prossima edizione. L'evento, ispirato al celebre show di Milly Carlucci, dà spazio a ballerini non professionisti che sognano un futuro in TV. Ma a far discutere, nelle ultime ore, non sono solo le esibizioni: al centro dell'attenzione c'è ancora una volta la giuria e il destino di Guillermo Mariotto.

Enzo Miccio a Sognando Ballando con le Stelle tra rumor e smentite

Se da un lato Milly Carlucci ha confermato sulle pagine del settimanale Chi la presenza dell'intera giuria, dall'altro ha volutamente lasciato un alone di mistero su Guillermo Mariotto. "Lo vedremo se tornerà al suo posto, è sempre imprevedibile", ha dichiarato la conduttrice, aggiungendo che dopo un periodo difficile, il giudice è stato sostenuto da tutta la squadra: "Siamo una famiglia".

Nel frattempo per il programma che celebra i 20 anni del talent show, si è fatto con insistenza il nome di Enzo Miccio, già in passato concorrente ballerino, che potrebbe - secondo alcuni rumor - avere un ruolo nella prossima edizione. A chiarire la situazione ci ha pensato Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, che ha contattato direttamente Miccio.

Guillermo Mariotto

"Mi ha detto 'sarei tanto contento se fosse vero e mi chiamassero, però che lo dicessero anche a me'", ha raccontato il giornalista. Tuttavia, Alessi fa notare come le voci siano sempre più insistenti, alimentando l'ipotesi che possa prendere proprio il posto di Mariotto. Congettura però smentita con fermezza da Milly Carlucci sempre sul magazine Chi.

Mariotto lascia il talent show? La smentita della conduttrice

"Voglio bene a Enzo, ma la giuria non si tocca". Una dichiarazione netta che sembra chiudere il caso, ma che non spegne del tutto la curiosità sul futuro di Mariotto nel programma. Nel frattempo Milly ha confermato che tra gli ospiti del programma ci saranno Gabriel Garko, Wanda Nara, Federica Pellegrini, Bianca Guaccero Emanuele Filiberto. Giuseppe Candela ha spoilerato il ballerino per una notte della prima puntata: Francesco Totti, che riceverà un cachet importante.