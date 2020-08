Gucci: Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto e Robert De Niro nel cast?

Gucci, il film che verrà diretto da Ridley Scott, potrebbe avere un cast davvero stellare: secondo il sito di Deadline nelle trattative per ottenere un ruolo nel film ci sono infatti anche Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto e Robert De Niro.

Il progetto avrà come star Lady Gaga nel ruolo di Patrizia Reggiani, l'ex moglie di Maurizio Gucci che è stata accusata e condannata per aver organizzato l'omicidio del marito nel 1995.

Ridley Scott si occuperà delle riprese di Gucci al termine del lavoro previsto su The Last Duel, le cui riprese saranno nuovamente al via la prossima settimana dopo una pausa forzata a causa della situazione internazionale.

Ad affiancare Lady Gaga sul set potrebbero quindi esserci Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino, Robert De Niro, Jack Huston e Reeve Carney, in ruoli di cui non sono stati diffusi i dettagli.

La sceneggiatura sarà firmata da Roberto Bentivegna ispirandosi al libro The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour e Greed scritto da Sara Gay Gorden.

The Last Duel arriverà nelle sale americane il 15 ottobre 2021 e nel cast ci sono Matt Damon e Ben Affleck, Adam Driver, Jodie Comer, Harriet Walter e Nathaniel Parker.

Al centro degli eventi raccontati sul grande schermo ci sarà un uomo che parte per la guerra e che al suo ritorno scopre che la moglie è stata violentata da un suo amico. Nessuno crede alla donna e il soldato fa appello al re di Francia, ritrovandosi a dover affrontare il "rivale" a duello.

Il progetto si ispira alla vera storia dei cavalieri Jean de Carrouges e Jacques Le Gris, che parteciparono all'ultimo duello giudiziario, dopo che il primo aveva accusato il secondo di aver violentato sua moglie, Marguerite de Carrouges.