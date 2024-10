Guardiani della Galassia: James Gunn spiega perché questo personaggio Marvel non è mai apparso nella trilogia

I Guardiani della Galassia hanno introdotto nuovi membri e personaggi ad ogni capitolo. Il regista James Gunn ha oggi rivelato però che un altro personaggio era stato preso in considerazione per unirsi alla formazione, ma non è mai apparso.

I Guardiani cambiavano spesso formazione nei fumetti della Marvel, cosa che li rendeva ben più eclettici rispetto all'ensemble dei film del MCU. Wiccan, la Cosa, Ant-Man, il Dottor Destino e altri ancora si sono uniti alla banda di disadattati di Star-Lord, cosa che offriva al regista una rosa di personaggi variegata a cui attingere.

In un post su Threads, tuttavia, Gunn ha chiarito il motivo per cui Bug non è mai entrato nella squadra; un fan lo ha chiesto dopo che Gunn aveva condiviso una foto di una cavalletta che riposa sul vetro di una finestra. "Perché la Marvel non aveva i diritti", ha spiegato semplicemente.

Bug nei fumetti Marvel

Chi è Bug nei fumetti Marvel?

Il personaggio è attualmente un membro della squadra mainstream dell'Universo Marvel dei Guardiani della Galassia, che esiste nella continuità di Terra-616. Rocket Raccoon gli ha chiesto di unirsi al gruppo dopo il suo scioglimento a causa di conflitti interni.

Ladro provetto, agente operativo anticonformista e burlone per natura, Bug si è rivelato un prezioso alleato negli sforzi dei Guardiani per attenuare il conflitto interstellare Shi'ar-Kree. Ha una vista e una visione periferica straordinarie e può aggrapparsi alle pareti con un'agilità eccezionale. Le sue antenne gli conferiscono inoltre una maggiore consapevolezza di quello che ha intorno. Apparso per la prima volta in Micronauts #1, inizialmente era conosciuto come Guerriero Galattico, dal nome dei personaggi giocattolo di proprietà e concessi in licenza da Takara Co.

Gunn ha confermato che Bug era stato selezionato per unirsi ai Guardiani nel primo film. In un'intervista del 2014 a Wired, aveva dichiarato che il personaggio era stato incluso in una prima bozza della sceneggiatura. Tuttavia, Bug avrebbe avuto un'apparizione molto breve nel film: "In una delle bozze c'era il personaggio di Bug, che veniva ucciso nella prigione, ma ho pensato che fosse stupido".