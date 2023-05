Guardiani della Galassia: Volume 3, ecco i volumi speciali di Panini Comics

I Guardiani della Galassia sono pronti a riconquistare tutti i fan che attendono l'uscita del film Marvel Studios Guardiani della Galassia: Volume 3, nelle sale italiane a partire dal 3 maggio. Nei volumi proposti da Panini Comics, i lettori potranno scoprire la loro origine e le loro avventure più indimenticabili.

Peter Quill/Star-Lord, adorabile mascalzone spaziale scapestrato il giusto; Drax il Distruttore, monolitico e indomito guerriero che vive nel ricordo della sua famiglia; Gamora, la killer più abile del cosmo nonché figlia di Thanos; Rocket Raccoon, procione parlante perfettamente a suo agio in mezzo ad armi di grosso calibro; Groot, il gigantesco vegetale (poco) parlante che non si separa mai da Rocket. Tutti loro, tutti insieme, sono i Guardiani della Galassia: una famiglia di (quasi) eroi disfunzionale e irresistibile.

Il titolo perfetto con cui iniziare il percorso nella loro bibliografia è Marvel-Verse: Guardiani della Galassia, una selezione di storie per approfondire la conoscenza del team di personaggi. Nel volume antologico vengono svelate le origini di ogni Guardiano, in un viaggio infinito tra le pieghe dell'universo! Si prosegue con Noi siamo i Guardiani della Galassia, importante compendio che ripercorre la storia editoriale della squadra: si parte negli anni 60 con le loro origini, si attraversano gli anni 90 con la prima formazione e si arriva al loro rilancio negli anni Duemila. Arricchito da un nutrito apparato redazionale per scoprire tutti i segreti del gruppo, Noi siamo i Guardiani della Galassia è perfetto per chi vuole leggere tutte le loro storie più importanti.

Tra le novità uscite di recente c'è Guardiani della Galassia: Siamo super eroi. Quando nello spazio sorgono nuove minacce e persino gli dei dell'Olimpo fanno ritorno più arrabbiati che mai, la Galassia non ha più bisogno di guardiani, ma di super eroi! La squadra composta da Al Ewing (Immortal Hulk) ai testi, con Juann Cabal (Black Panther) e Juan Frigeri (Captain Marvel) ai disegni, ci getta nel cuore di un'avventura che ha il sapore delle classiche storie dei Guardiani: spazio profondo, avversari epici e una dose abbondante di follia!

Infine, uno sguardo inedito nella vita privata dei Guardiani con Guardiani della Galassia: Racconti dal Cosmo. Che succede quando i Guardiani della Galassia non sono tutti insieme e sono costretti a vivere piccole, per così dire, vicende personali che durano lo spazio di qualche giorno? Da una nutritissima squadra di autori, composta - tra gli altri - da Gerry Duggan (Deadpool), Robbie Thompson (Silk), Jim Cheung (New Avengers: Illuminati) e Paolo Villanelli (Star Wars: Jedi Fallen Order - Dark Temple), otto avventure brevi dei nostri beniamini in giro per il cosmo, con la partecipazione straordinaria anche della Cosa, della Torcia Umana e dell'eroina mutante Kitty Pryde!