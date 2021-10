Guardiani della Galassia Vol 3: Will Poulter sarà Adam Warlock, James Gunn conferma il casting

In Guardiani della Galassia Vol. 3 apparirà Adam Warlock e il ruolo è stato affidato a Will Poulter, come confermato dalle fonti del sito Deadline e, successivamente da James Gunn con un tweet.

Le indiscrezioni relative alla sua presenza nel cast del film erano emerse negli ultimi giorni e ora una fonte autorevole sembra aver confermato la scelta.

Il regista e i produttori del nuovo film Marvel sembra abbiano iniziato la ricerca del giusto interprete di Adam Warlock alla fine di agosto. Will Poulter avrebbe incontrato più volte James Gunn e i vertici della Marvel prima di ottenere l'ambito ruolo in Guardians of the Galaxy Vol. 3. Il giovane attore avrebbe convinto tutti con un'audizione considerata perfetta per la parte. Tra i nomi che sembra fossero stati considerati per il ruolo c'erano anche quelli di Regé-Jean Page e George MacKay.

Il filmmaker ha confermato il casting dichiarando: "Come sapete, spesso smentisco le false indiscrezioni, quindi... Benvenuto nella famiglia dei Guardiani, Will Poulter, è un attore fantastico e una persona meravigliosa. Ci vedremo tra un paio di settimane".

Will è recentemente apparso nella serie The Underground Railroad e ha recentemente completato le riprese di Dopesick, progetto televisivo in arrivo su Disney+.

L'entrata in scena di Adam Warlock è stata anticipata in una scena post-credit di Guardiani della Galassia in cui Ayesha, interpretata da Elizabeth Debicki, svela dei aver ideato il modo per distruggere definitivamente i Guardiani. Il terzo capitolo delle avventure ideate da Gunn ispirandosi ai fumetti della Marvel arriverà nei cinema il 5 maggio 2023.